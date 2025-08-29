Le Mode Expert, lui, s'enrichit pour les fans de vitesse. Quatre nouveaux canaux Multicams dédiés à la F1 et au MotoGP font leur apparition exclusivement sur l'app Canal+, et ils iront évidemment bien au-delà du premier virage (vous aurez peut-être la référence). Concrètement, vous pourrez suivre plusieurs caméras embarquées en même temps et même comparer les trajectoires des pilotes, pour personnaliser votre expérience de spectateur comme un vrai directeur de course.