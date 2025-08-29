Canal+ remanie sa grille le 1er septembre avec l'arrivée de nouvelles chaînes et services. DAZN disparaît définitivement, tandis que Novo19 fait ses grands débuts.
Canal+ prépare une rentrée visiblement rythmée, avec un plan de service qui modifie tout de même pas mal son offre télévisuelle à compter du 1er septembre 2025. Entre l'arrivée de Novo19, la nouvelle chaîne généraliste du groupe Ouest France axée sur « La vie, en vrai », et la suppression définitive des cinq canaux DAZN déjà éteints depuis début août, les téléspectateurs vont découvrir une grille remaniée. Les mordus de sport automobile bénéficient aussi de nouvelles fonctionnalités exclusives. On fait le tour !
Novo19 s'installe partout sur Canal+, du satellite à votre smartphone
La grande nouveauté de septembre, c'est évidemment l'arrivée de Novo19, qui investit l'univers Canal+ avec une promesse originale. Cette chaîne généraliste portée par le groupe Ouest France propose du divertissement et sera disponible sur satellite, TNT (canaux 19 et 319), mais aussi depuis box Internet et applications mobiles. Elle prend position au numéro 94 chez Canal+.
Le service « À la Une » gagne en accessibilité. Cette sélection de programmes incontournables, jusqu'ici réservée au satellite et aux box, arrive enfin sur l'application mobile Canal+. Numérotée 28, elle permet aux abonnés de repérer instantanément les contenus phares du moment, où qu'ils soient. Un ajout bienvenu pour ne plus passer à côté des meilleurs programmes du groupe.
Le Mode Expert, lui, s'enrichit pour les fans de vitesse. Quatre nouveaux canaux Multicams dédiés à la F1 et au MotoGP font leur apparition exclusivement sur l'app Canal+, et ils iront évidemment bien au-delà du premier virage (vous aurez peut-être la référence). Concrètement, vous pourrez suivre plusieurs caméras embarquées en même temps et même comparer les trajectoires des pilotes, pour personnaliser votre expérience de spectateur comme un vrai directeur de course.
DAZN tire définitivement sa révérence, des chaînes changent de nom
Les cinq chaînes DAZN quittent officiellement Canal+ ce 1er septembre. Déjà coupées depuis le 1er août avec un simple message « chaîne non disponible », elles disparaissent maintenant totalement de la numérotation. Les amateurs de sport concernés devront souscrire directement auprès de DAZN pour retrouver leurs programmes. En tout cas, c'est la fin de la distribution conjointe.
Deux rebranding accompagnent aussi cette rentrée. Nickelodeon Teen se mue en Nicktoons, un nom qui reflète mieux sa programmation centrée sur les dessins animés. En parallèle, la chaîne Max adopte l'appellation HBO MAX, pour s'aligner sur l'identité mondiale de la plateforme de streaming Warner Bros Discovery, et clarifier son positionnement premium.
Pour que ces changements s'appliquent correctement, une petite mise à jour technique s'impose. Les possesseurs de décodeurs satellite devront lancer une « recherche rapide » depuis leurs paramètres dès 10h le 1er septembre. Les modifcations seront en revanche automatiques pour les abonnés box et utilisateurs de l'application. Voilà, vous savez tout pour profiter pleinement de cette nouvelle organisation des chaînes.
