Free Foot aura duré pendant cinq ans. Malheureusement, il ne sera dorénavant plus possible de voir des extraits en quasi direct, puisque le service mis en place par Free ferme ses portes.
L'opérateur des télécommunications Free avait mis un pied dans la Ligue 1 en 2020 avec son service dit Free Foot, qui permettait de voir des extraits des matchs du championnat français en quasi direct. Un service qui avait grandi au fil du temps, au point même de se doter d'une application dédiée l'an dernier. Malheureusement, il semble que Free Foot ait fait les frais des changements décidés pour la diffusion de la ligue 1.
C'est la fin pour Free Foot
La Ligue 1 reprend le 15 août prochain, dans un léger climat d'hostilité avec Canal+, qui va chercher à faire le plus mal possible aux débuts de Ligue 1+. Mais ce n'est pas la seule nouvelle à prendre en compte pour ce retour, car dans le même temps, Free Foot va arrêter ses activités.
En effet, comme le font remarquer nos collègues de chez Univers Freebox, les différents moyens de l'utiliser sont petit à petit mis hors-ligne. Le site web n'est ainsi plus accessible, tout comme la page dédiée sur le portail Free, alors que l'application Free Foot n'est elle plus disponible au téléchargement sur les magasins d'application.
Une volonté de Ligue 1+ de se garder l'exclusivité des images du championnat ?
Preuve que le service est bien mort, ceux qui avaient précédemment téléchargé cette application tombent sur le message « retrouvez maintenant la Ligue 1 sur votre Freebox canal 37 » quand ils l'ouvrent. Or, ce canal est celui qu'a repris la plateforme Ligue 1+ pour la diffusion des matchs. Le seul élément de la galaxie Free Foot existant encore à ce jour est la chaîne YouTube du programme.
Free, qui avait à la base obtenu des droits de retransmission des extraits pour la période 2020-2024, avait rempilé une autre année avec DAZN pour continuer son service. Il semble que ce partenariat, pour un service pourtant assez prisé, n'a pas pu être renouvelé avec la Ligue de football professionnel. Celle-ci cherche-t-elle à garder au maximum les images pour elle, afin de rendre la toute nouvelle plateforme Ligue 1+ la plus intéressante possible auprès du public ?