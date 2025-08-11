La Ligue 1 reprend le 15 août prochain, dans un léger climat d'hostilité avec Canal+, qui va chercher à faire le plus mal possible aux débuts de Ligue 1+. Mais ce n'est pas la seule nouvelle à prendre en compte pour ce retour, car dans le même temps, Free Foot va arrêter ses activités.

En effet, comme le font remarquer nos collègues de chez Univers Freebox, les différents moyens de l'utiliser sont petit à petit mis hors-ligne. Le site web n'est ainsi plus accessible, tout comme la page dédiée sur le portail Free, alors que l'application Free Foot n'est elle plus disponible au téléchargement sur les magasins d'application.