Windows semble avoir trouvé grâce aux yeux des joueurs PC. Selon plusieurs études récentes, une large majorité des gamers ayant adopté le dernier OS de Microsoft refusent désormais de revenir à Windows 10. Une popularité qui s’explique aussi par des optimisations concrètes pensées pour le jeu vidéo moderne.
Il fut un temps où lancer un jeu sur PC relevait presque du rituel. On fermait minutieusement les programmes en arrière-plan, on croisait les doigts pour éviter un freeze et/ou on priait pour que Windows ne décide pas de lancer une mise à jour surprise. Les vétérans connaissent cette époque par cœur. Et c’est peut-être pour cela que tant de joueurs ayant adopté une clé Windows 11 refusent aujourd’hui de revenir en arrière.
Des performances qui se ressentent dès les premières minutes
Avec Windows 11, Microsoft a tenu à soigner la sensation générale de fluidité avec un ensemble qui paraît indéniablement plus stable. Une partie de cette impression vient de DirectStorage.
Derrière ce nom un peu technique se cache une idée très simple, à savoir permettre au SSD et à la carte graphique de communiquer beaucoup plus efficacement, et optimiser le chargement des données.
Et pour les joueurs équipés d’un SSD NVMe, la différence peut être spectaculaire. Certains open worlds massifs deviennent presque instantanés, avec cette impression grisante de retrouver la rapidité des cartouches d’antan lorsque l’on reprenait sa partie de Zelda 3 sur Super Nintendo.
Le HDR qui ne donne plus envie de jeter son écran par la fenêtre
Côté HDR, là encore, Windows 11 simplifie énormément les choses grâce à l’Auto HDR. Et le résultat est loin d’être gadget. Même certains jeux plus anciens gagnent en profondeur visuelle, avec des contrastes plus riches et des couleurs nettement plus vivantes.
C’est typiquement le genre de technologie qu’on pensait réservée aux vitrines marketing… Jusqu’au moment où l’on relance un vieux jeu culte et qu’on découvre des ambiances lumineuses qu’on n’avait jamais vraiment remarquées auparavant.
Une ruelle détrempée dans Cyberpunk 2077, un coucher de soleil dans Forza Horizon ou une simple explosion dans Halo prennent soudain une autre dimension. Evidemment, on recommande chaudement de jouer sur un écran OLED pour profiter d’une immersion renversante.
Enfin un “Mode Jeu” qui sert réellement à quelque chose
Les précédentes tentatives de Microsoft pour optimiser Windows pour le gaming avaient parfois un côté placebo. Sur Windows 11, le Mode Jeu devient enfin pertinent.
Le système identifie mieux les applications prioritaires et réduit l’activité des tâches secondaires pendant les sessions. En d’autres termes, ce sont moins de processus inutiles qui viennent monopoliser le processeur ou la mémoire pendant que l’on essaie tant bien que mal de survivre à un boss particulièrement agressif.
La gestion de la RAM a également été revue puisque Windows 11 répartit plus intelligemment les ressources système. Dans la pratique, cela signifie moins de ralentissements inexplicables et davantage de stabilité sur les longues sessions de jeu.
DirectX 12 Ultimate : la nouvelle génération prend enfin ses marques
L’autre bond en avant se joue aussi du côté de DirectX 12 Ultimate. Derrière cet intitulé se cachent plusieurs technologies qui permettent aux cartes graphiques modernes de travailler plus intelligemment.
Le ray tracing devient plus accessible, les shaders améliorent l’efficacité du rendu et le Variable Rate Shading concentre la puissance graphique là où elle compte vraiment à l’écran.
Le GPU gaspille moins d’énergie sur des détails invisibles et peut se focaliser sur les éléments qui renforcent réellement la qualité visuelle ou les performances.
Même sans disposer d’une machine ultra haut de gamme, Windows 11 donne souvent le sentiment que le matériel est mieux exploité de manière native… Et ça fait plaisir !
L’autre changement important tient dans l’intégration globale des services gaming. Xbox Game Pass, capture vidéo, screenshots, overlay Xbox… Tout est plus naturel et moins intrusif qu’auparavant.
Les outils d’enregistrement fonctionnent eux aussi parfaitement, et surtout, les notifications savent enfin se faire discrètes.
Jouer plus intelligemment, et pas forcément plus cher
Cette logique d’optimisation touche aussi la façon dont les joueurs achètent désormais leurs jeux. Les boutiques officielles restent incontournables, mais beaucoup de gamers cherchent aussi des alternatives fiables pour éviter de voir leur budget partir entièrement dans deux ou trois nouveautés.
C’est précisément là qu’intervient Eneba. Depuis longtemps déjà, la plateforme permet d’acheter des clés de jeux numériques, mais aussi des cartes cadeaux Steam, Xbox ou PlayStation, souvent à des tarifs très intéressants.
L’avantage est double, à savoir récupérer ses codes immédiatement après achat, tout en profitant d’un catalogue très large couvrant aussi bien les grosses productions AAA que les petits jeux indépendants.
Eneba met également en avant plusieurs protections importantes comme la vérification des vendeurs, l’obligation de s’approvisionner auprès de distributeurs officiels et la possibilité de suspension en cas de non-respect des règles de la plateforme.
Dans un contexte où le jeu PC n’a jamais été aussi populaire (et numérique), ce type de solution permet simplement de continuer à jouer sans avoir l’impression de sacrifier la moitié de son budget loisirs.
Et finalement, c’est peut-être ça, la vraie philosophie de Windows 11, à savoir rendre l’expérience PC plus fluide, plus moderne et moins contraignante que jadis. Une fois qu’on y a goûté, difficile d’avoir envie de revenir aux anciennes habitudes, et ce, même si l’on a parfois tendance à penser que « c’était mieux avant »…