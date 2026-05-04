Cette nouveauté ne transformera évidemment pas votre machine en Xbox, mais elle devrait rendre l’expérience de jeu sur Windows 11 plus proche de celle d’une console. Le mode Xbox ouvrira une interface plein écran centrée sur les jeux, pensée pour naviguer à la manette, retrouver sa bibliothèque, relancer ses titres récents et accéder plus directement au catalogue Xbox Game Pass ainsi qu’aux jeux installés depuis les principales boutiques PC.

Le changement devrait évidemment intéresser celles et ceux qui utilisent déjà leur PC branché à une télé pour jouer, ou qui préfèrent la manette au duo clavier-souris. Le mode Xbox doit leur éviter de repasser sans cesse par les fenêtres, les menus et la souris pour retrouver leurs jeux ou passer d’un titre à l’autre. Microsoft a par ailleurs précisé qu’il serait possible d’y accéder depuis l’application Xbox, les paramètres de la Game Bar ou grâce au raccourci Win + F11, mais aussi de basculer à tout moment entre cette nouvelle interface plein écran et le bureau classique de Windows 11.

Pour le reste, il faudra composer avec le calendrier de Microsoft. Le mode Xbox est en cours de déploiement depuis le 30 avril dans une sélection de marchés, sans liste officielle des pays concernés ni date précise pour chaque appareil. L’entreprise indique seulement que la disponibilité s’étendra à davantage de joueurs et joueuses dans ces mêmes marchés au cours des prochaines semaines. Pour maximiser vos chances de voir apparaître l’option dès qu’elle sera proposée sur votre PC, pensez à activer le réglage « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » dans Windows Update.