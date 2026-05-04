La dernière mise à jour optionnelle de Windows 11 commence à déployer le mode Xbox sur PC. Inspirée de l’expérience console, cette interface plein écran pensée pour la manette promet de simplifier l’accès aux jeux, mais Microsoft avance par étapes et tout le monde ne pourra pas encore en profiter.
Windows 11 continue de chercher sa place dans le jeu vidéo PC, coincé entre la souplesse historique du bureau et l’envie de proposer une expérience plus directe, plus lisible, plus proche d’une console. Avec KB5083631, la dernière mise à jour optionnelle publiée pour les versions 24H2 et 25H2 du système, Microsoft franchit une nouvelle étape en lançant un mode Xbox sur les ordinateurs portables, les PC fixes et les tablettes compatibles. Pas question, toutefois, de parler d’une disponibilité généralisée. Comme souvent avec les nouveautés Windows, l’interface débarquera progressivement, selon les marchés, les appareils et le calendrier retenu côté serveur.
Une interface plein écran pour jouer à la manette sur Windows 11
Cette nouveauté ne transformera évidemment pas votre machine en Xbox, mais elle devrait rendre l’expérience de jeu sur Windows 11 plus proche de celle d’une console. Le mode Xbox ouvrira une interface plein écran centrée sur les jeux, pensée pour naviguer à la manette, retrouver sa bibliothèque, relancer ses titres récents et accéder plus directement au catalogue Xbox Game Pass ainsi qu’aux jeux installés depuis les principales boutiques PC.
Le changement devrait évidemment intéresser celles et ceux qui utilisent déjà leur PC branché à une télé pour jouer, ou qui préfèrent la manette au duo clavier-souris. Le mode Xbox doit leur éviter de repasser sans cesse par les fenêtres, les menus et la souris pour retrouver leurs jeux ou passer d’un titre à l’autre. Microsoft a par ailleurs précisé qu’il serait possible d’y accéder depuis l’application Xbox, les paramètres de la Game Bar ou grâce au raccourci Win + F11, mais aussi de basculer à tout moment entre cette nouvelle interface plein écran et le bureau classique de Windows 11.
Pour le reste, il faudra composer avec le calendrier de Microsoft. Le mode Xbox est en cours de déploiement depuis le 30 avril dans une sélection de marchés, sans liste officielle des pays concernés ni date précise pour chaque appareil. L’entreprise indique seulement que la disponibilité s’étendra à davantage de joueurs et joueuses dans ces mêmes marchés au cours des prochaines semaines. Pour maximiser vos chances de voir apparaître l’option dès qu’elle sera proposée sur votre PC, pensez à activer le réglage « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » dans Windows Update.
Des correctifs attendus pour l’Explorateur et la fiabilité de Windows 11
Derrière le mode Xbox, KB5083631 apporte aussi son lot de patchs pour Windows 11, à commencer par l’Explorateur de fichiers. Les préférences d’affichage et de tri doivent désormais être mieux conservées dans des dossiers comme Téléchargements ou Documents, même lorsqu’ils sont ouverts depuis une application tierce. L’Explorateur prend aussi en charge de nouveaux formats d’archives, dont uu, cpio, xar et nupkg, et Redmond confirme avoir mis un terme au flash blanc qui pouvait apparaître en mode sombre.
Microsoft promet aussi quelques gains de stabilité au quotidien. L’entreprise évoque des corrections pour explorer.exe, la zone de notification, les menus de la barre des tâches, Task View, Windows Hello, le Microsoft Store, le lancement des applications configurées au démarrage ou encore l’affichage des informations de stockage sur les grands volumes. Le formatage FAT32 en ligne de commande passe aussi d’une limite de 32 Go à 2 To, une restriction qui commençait à sérieusement dater.
KB5083631 embarque enfin quelques nouveautés plus ciblées, notamment des signaux haptiques pour certaines actions sur les périphériques compatibles, un suivi des agents IA depuis la barre des tâches, d’abord avec Researcher dans Microsoft 365 Copilot, et plusieurs changements destinés aux environnements professionnels. Microsoft resserre notamment la gestion des pilotes tiers, introduit un mode plus sûr pour l’exécution des fichiers batch et ajoute de nouvelles options pour supprimer certaines applications préinstallées. Rien qui impose de se jeter sur cette preview, donc, mais suffisamment d’ajustements pour en faire une mise à jour plus consistante qu’une simple note de maintenance.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces