Microsoft a publié la build Insider Preview 26300.8155 sur le canal Dev. Parmi les nouveautés, le groupe de Redmond intègre un système de retour haptique pour les pavés tactiles et certaines souris compatibles.
Comme souvent entre une annonce et sa mise en disponibilité, les nouvelles fonctionnalités de Windows savent se faire désirer. Microsoft promettait de faire vibrer nos PC en novembre dernier, désormais, c'est quasiment fait puisque pour le moment, le retour haptique n'est activable que dans la dernière version Windows 11 Insider.
Quand un utilisateur ancre une fenêtre, redimensionne une zone, aligne des objets dans PowerPoint ou survole le bouton de fermeture, le pavé tactile ou la souris produisent une impulsion courte. Microsoft a délibérément restreint les déclencheurs à ces quelques gestes, plutôt que de saturer chaque interaction d'un retour physique.
Le système est activable depuis Bluetooth et périphériques > Souris > Signaux haptiques. Microsoft ajoute aussi un curseur pour régler l'intensité des vibrations.
Ancré dans Windows, le signal haptique fonctionne dans toutes les applications sans code supplémentaire
Apple a introduit Force Touch sur ses MacBook en 2015. Logitech a intégré un moteur haptique dans la MX Master 4 l'an dernier. Dans les deux cas, un logiciel propriétaire ou un driver fabricant décide quand et comment vibrer.
Microsoft plutôt d'ancrer le signal dans le système d'exploitation via ses propres API haptiques, ce qui rend le retour haptique disponible à travers les applications sans que chaque éditeur ait à l'implémenter lui-même.
Les utilisateurs qui travaillent sans regarder l'écran en permanence, en mobilité ou avec un handicap visuel, reçoivent une confirmation physique directe quand une action aboutit.
Surface en bénéficie immédiatement, Lenovo et Dell dépendent de leurs drivers
Les appareils compatibles sont notamment les PC portables, comme le Surface Laptop 7, le Surface Laptop Studio, et certains modèles de Lenovo et Dell équipés de pavés tactiles haptiques. Sur les machines Surface, Microsoft maîtrise firmware, driver et OS simultanément.
Attention toutefois, chez les constructeurs tiers, un même signal envoyé par Windows peut produire des sensations très différentes selon le matériel, si les drivers et le firmware ne sont pas calibrés pour produire une réponse homogène.
La build rappelle que les fonctionnalités testées en Insider peuvent être modifiées ou abandonnées. Microsoft déploie ce retour haptique progressivement, d'abord auprès des Insiders ayant activé la réception anticipée des mises à jour, et surveille les retours via le Feedback Hub avant d'élargir le déploiement.