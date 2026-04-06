Comme souvent entre une annonce et sa mise en disponibilité, les nouvelles fonctionnalités de Windows savent se faire désirer. Microsoft promettait de faire vibrer nos PC en novembre dernier, désormais, c'est quasiment fait puisque pour le moment, le retour haptique n'est activable que dans la dernière version Windows 11 Insider.

Quand un utilisateur ancre une fenêtre, redimensionne une zone, aligne des objets dans PowerPoint ou survole le bouton de fermeture, le pavé tactile ou la souris produisent une impulsion courte. Microsoft a délibérément restreint les déclencheurs à ces quelques gestes, plutôt que de saturer chaque interaction d'un retour physique.

Le système est activable depuis Bluetooth et périphériques > Souris > Signaux haptiques. Microsoft ajoute aussi un curseur pour régler l'intensité des vibrations.