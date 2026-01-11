Le fonctionnement reste simple : la combinaison Narrateur + Ctrl + D décrit l'élément ciblé, tandis que Narrateur + Ctrl + S analyse l'écran entier. L'image n'est transmise à Copilot qu'après validation de l'utilisateur, qui garde le contrôle total du processus. Une fois la description générée, il peut affiner sa requête pour obtenir plus de détails.

Cette démocratisation contraste avec la stratégie habituelle de Microsoft, qui garde jalousement ses nouveautés IA pour ses machines haut de gamme. Mais ici, l'usage justifie l'ouverture : l'accessibilité ne devrait jamais être un privilège réservé à ceux qui peuvent s'offrir du matériel récent.