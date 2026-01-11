Microsoft vient de déployer sa première build de prévisualisation Windows 11 de 2026. Au menu : une fonction qui ne sert pas juste à rédiger vos emails, mais qui change vraiment la vie de certains utilisateurs.
La firme de Redmond avait lancé l'an dernier ses PC Copilot+ avec des fonctions IA exclusives Certaines, comme Recall, avaient suscité un tollé avant même leur sortie. D'autres, plus discrètes, méritaient pourtant de toucher un public bien plus large. C'est désormais chose faite avec cette build 26220.7535, disponible pour les testeurs des canaux Dev et Beta.
Une IA qui décrit l'écran pour ceux qui ne le voient pas
Windows 11 généralise enfin les descriptions d'images enrichies dans Narrateur. Cette fonction permet aux personnes aveugles ou malvoyantes d'obtenir des descriptions détaillées d'images, de graphiques ou de tableaux affichés à l'écran. Auparavant réservée aux possesseurs de PC Copilot+ équipés de processeurs neuraux dédiés, elle devient accessible à tous les PC sous Windows 11.
Le fonctionnement reste simple : la combinaison Narrateur + Ctrl + D décrit l'élément ciblé, tandis que Narrateur + Ctrl + S analyse l'écran entier. L'image n'est transmise à Copilot qu'après validation de l'utilisateur, qui garde le contrôle total du processus. Une fois la description générée, il peut affiner sa requête pour obtenir plus de détails.
Cette démocratisation contraste avec la stratégie habituelle de Microsoft, qui garde jalousement ses nouveautés IA pour ses machines haut de gamme. Mais ici, l'usage justifie l'ouverture : l'accessibilité ne devrait jamais être un privilège réservé à ceux qui peuvent s'offrir du matériel récent.
Microsoft muscle aussi la gestion de Copilot en entreprise
La mise à jour apporte également un nouvel outil pour les administrateurs IT. Sur les éditions Pro, Entreprise et Éducation de Windows 11, une politique permet désormais de désinstaller automatiquement l'application Copilot si trois conditions sont réunies : Microsoft 365 Copilot et Microsoft Copilot sont tous deux installés, l'utilisateur n'a pas installé manuellement l'application, et celle-ci n'a pas été lancée depuis 28 jours.
Cette option témoigne d'une certaine lucidité : toutes les entreprises ne veulent pas que Copilot s'incruste partout. Microsoft commence à comprendre que multiplier les assistants IA sans usage réel finit par agacer les services informatiques. La firme teste par ailleurs une amélioration de la fonction Reprise entre appareils, qui ne reposera plus uniquement sur l'application Lier à Windows mais exploitera aussi le système de notifications Windows.
Reste que cette build n'est qu'une prévisualisation. Les utilisateurs du canal Dev devront bientôt basculer vers des numéros de build plus élevés, ce qui coupera les ponts avec le canal Beta. Ceux qui préfèrent rester sur la version stable 25H2 ont intérêt à migrer rapidement vers le canal Beta