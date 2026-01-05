Dans sa version 2.4 tout juste publiée, FlyOOBE poursuit ce qu’il entreprend depuis un moment déjà, à savoir offrir une alternative crédible aux choix imposés par défaut dans Windows 11. La nouveauté majeure porte cette fois sur la gestion des composants d’IA intégrés au système, que le développeur regroupe désormais sous un intitulé unique, « Slopilot ». On y trouve l’ensemble des modules liés à Copilot, Recall, les fonctions intelligentes de Paint ou encore les éléments d’analyse de saisie, que l’on peut désactiver proprement.

Mieux encore, FlyOOBE s’appuie dorénavant sur RemoveWindowsAI, script open source qui prend en charge un nettoyage bien plus poussé de l’IA intégrée au système. L’outil désactive l’ensemble des modules principaux, qu’il s’agisse de Copilot, Recall, Input Insights ou des intégrations intelligentes présentes dans Paint, Edge et l’interface. Il coupe ensuite les fonctionnalités associées, comme les données de saisies, les actions contextuelles, l’accès vocal ou les effets audio générés par l’IA, et supprime au passage le service AI Fabric, présenté comme un service de coordination de certaines fonctions IA.

RemoveWindowsAI intervient aussi directement dans le registre pour désactiver les clés pilotant ces composants, puis retire les packages Appx liés à l’IA (les Appx étant les packages d’applications gérés par Windows, y compris ceux que le système empêche normalement de supprimer). Il efface ensuite les éléments stockés dans le magasin CBS (Component-Based Servicing, la base interne où Windows conserve certains composants verrouillés), supprime les fichiers résiduels, désactive les politiques internes associées à Copilot et Recall, bloque leur réinstallation via un package dédié et retire enfin les tâches planifiées de Recall afin d’éviter toute réactivation ultérieure.

Un décapage en bonne et due forme, donc, qu’il convient d’opérer avec prudence pour éviter les effets de bord indésirables. Avant toute manipulation, n’oubliez pas d’effectuer un point de restauration système, et si possible une sauvegarde complète de vos données. En complément, vous pouvez aussi exporter les clés de registre concernées, de manière à pouvoir revenir en arrière en cas de pépin.