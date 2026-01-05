La dernière version de FlyOOBE introduit un ensemble de réglages destinés à mieux contrôler l’IA intégrée à Windows 11. Une évolution attendue pour un utilitaire qui s’est imposé comme référence auprès des utilisateurs les plus exigeants.
Copilot par-ci, agents IA par-là, à force de multiplier les annonces et les intégrations dopées à l’intelligence artificielle, Microsoft donne surtout l’impression de snober une base d’utilisateurs et d’utilisatrices franchement agacée par la direction prise, alors même qu’elle réclame depuis des mois des fonctionnalités autrement plus élémentaires. Puisqu’à Redmond on persiste à faire la sourde oreille, FlyOOBE vient de déployer une mise à jour de son utilitaire qui permet non seulement de désactiver, mais aussi de tenter de nettoyer plus en profondeur l’IA embarquée dans le système.
Un contrôle enfin complet de l’IA dans Windows
Dans sa version 2.4 tout juste publiée, FlyOOBE poursuit ce qu’il entreprend depuis un moment déjà, à savoir offrir une alternative crédible aux choix imposés par défaut dans Windows 11. La nouveauté majeure porte cette fois sur la gestion des composants d’IA intégrés au système, que le développeur regroupe désormais sous un intitulé unique, « Slopilot ». On y trouve l’ensemble des modules liés à Copilot, Recall, les fonctions intelligentes de Paint ou encore les éléments d’analyse de saisie, que l’on peut désactiver proprement.
Mieux encore, FlyOOBE s’appuie dorénavant sur RemoveWindowsAI, script open source qui prend en charge un nettoyage bien plus poussé de l’IA intégrée au système. L’outil désactive l’ensemble des modules principaux, qu’il s’agisse de Copilot, Recall, Input Insights ou des intégrations intelligentes présentes dans Paint, Edge et l’interface. Il coupe ensuite les fonctionnalités associées, comme les données de saisies, les actions contextuelles, l’accès vocal ou les effets audio générés par l’IA, et supprime au passage le service AI Fabric, présenté comme un service de coordination de certaines fonctions IA.
RemoveWindowsAI intervient aussi directement dans le registre pour désactiver les clés pilotant ces composants, puis retire les packages Appx liés à l’IA (les Appx étant les packages d’applications gérés par Windows, y compris ceux que le système empêche normalement de supprimer). Il efface ensuite les éléments stockés dans le magasin CBS (Component-Based Servicing, la base interne où Windows conserve certains composants verrouillés), supprime les fichiers résiduels, désactive les politiques internes associées à Copilot et Recall, bloque leur réinstallation via un package dédié et retire enfin les tâches planifiées de Recall afin d’éviter toute réactivation ultérieure.
Un décapage en bonne et due forme, donc, qu’il convient d’opérer avec prudence pour éviter les effets de bord indésirables. Avant toute manipulation, n’oubliez pas d’effectuer un point de restauration système, et si possible une sauvegarde complète de vos données. En complément, vous pouvez aussi exporter les clés de registre concernées, de manière à pouvoir revenir en arrière en cas de pépin.
Un ensemble de modules mieux maîtrisés
En marge de Slopilot, la dernière version de FlyOOBE s’attarde aussi sur plusieurs modules secondaires. La détection des navigateurs se montre plus précise dans le module dédié à la configuration initiale, ce qui limite les mauvaises surprises lors de la sélection ou du remplacement du navigateur par défaut.
FlyOOBE identifie désormais plus précisément les extensions ajoutées au système, qu’elles proviennent du Microsoft Store ou de composants internes. Les modules actifs, leurs dépendances et leur rôle durant l’OOBE sont mieux détectés, ce qui facilite ensuite leur gestion ou leur suppression lors de la configuration de Windows 11.
Enfin, la recherche interne a été revue pour couvrir l’ensemble de l’application et fournir des résultats plus cohérents. Côté personnalisation, la détection des thèmes gagne en stabilité et plusieurs réglages visuels appliqués durant l’OOBE se montrent plus fiables.
- Interface claire et simple
- Compatible avec Windows 11
- Personnalisation poussée OOBE