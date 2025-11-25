Dans le détail, cette nouvelle fonction repose sur un travail que Microsoft mène depuis plusieurs mois autour du Continuity SDK. Cet ensemble d’outils installé dans les applications Android sert à décrire l’activité en cours sur le téléphone et à transmettre au PC un petit paquet d’informations appelé AppContext. Ce paquet indique quelle application est utilisée, quel fichier ou contenu est ouvert et comment Windows peut le relancer. Le Cross-Device Experience Host, un composant système de Windows 11 chargé d’orchestrer tout ce qui touche aux interactions entre le PC et les appareils mobiles associés, récupère ensuite ces données et ouvre le document dans l’application locale lorsqu’elle est installée, ou dans sa version en ligne par le biais du navigateur.

Dans la Preview actuelle, Microsoft étend ce principe qu’elle avait déjà expérimenté avec Spotify aux documents Word, Excel et PowerPoint consultés dans l’application Microsoft 365 Copilot. Les appareils vivo profitent aussi d’une reprise d’activité pour les pages consultées dans Vivo Browser, que Windows relance automatiquement dans le navigateur par défaut du PC. À noter que, dans la mesure où le dispositif repose sur un lien exploitable (URI ou lien web), l’option prend uniquement en charge les fichiers hébergés en ligne, les éléments stockés localement étant dépourvus d’URL, de point d’accès partagé ou de protocole commun permettant à l’OS de les rouvrir correctement.

Par la même occasion, la reprise d’activité se limite pour l’instant à une liste restreinte de modèles de smartphones, parmi lesquels figurent ceux commercialisés par Samsung, Honor, Huawei, Oppo et vivo. Pas de Google Pixel, ni d’appareils Xiaomi ou OnePlus dans cette première vague.

Comme pour les autres fonctions de continuité, l’ensemble s’appuie sur l’application Lien avec Windows côté Android et sur Mobile connecté dans Windows, qui doivent être configurées pour permettre le passage d’une activité à l’autre.