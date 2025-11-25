Microsoft active enfin la reprise d’activité entre Android et Windows 11 dans les versions Insider. Une arrivée attendue, limitée pour l’instant à quelques applications et modèles de smartphones, mais qui amorce une continuité plus fluide entre smartphone et PC malgré un terrain technique loin d’être uniforme.
Après des mois à faire monter la mayonnaise, la voilà (presque) enfin. La reprise d’activité entre Android et Windows 11, annoncée à plusieurs reprises depuis plus d'un an, débarque officiellement dans les canaux Dev et Beta du programme Windows Insider (KB5070307). Cette première implémentation ne concerne pour l’instant qu’une poignée d’applications et de constructeurs de smartphones, mais elle tend petit à petit à se rapprocher de ce que fait déjà Apple avec Handoff. À ceci près que Microsoft doit jongler avec un parc de PC aux configurations innombrables et une galaxie Android tout aussi hétérogène d’un fabricant à l’autre. Un début encourageant, même si la partie ne s’annonce pas de tout repos.
Un système de reprise qui prend enfin forme
Dans le détail, cette nouvelle fonction repose sur un travail que Microsoft mène depuis plusieurs mois autour du Continuity SDK. Cet ensemble d’outils installé dans les applications Android sert à décrire l’activité en cours sur le téléphone et à transmettre au PC un petit paquet d’informations appelé AppContext. Ce paquet indique quelle application est utilisée, quel fichier ou contenu est ouvert et comment Windows peut le relancer. Le Cross-Device Experience Host, un composant système de Windows 11 chargé d’orchestrer tout ce qui touche aux interactions entre le PC et les appareils mobiles associés, récupère ensuite ces données et ouvre le document dans l’application locale lorsqu’elle est installée, ou dans sa version en ligne par le biais du navigateur.
Dans la Preview actuelle, Microsoft étend ce principe qu’elle avait déjà expérimenté avec Spotify aux documents Word, Excel et PowerPoint consultés dans l’application Microsoft 365 Copilot. Les appareils vivo profitent aussi d’une reprise d’activité pour les pages consultées dans Vivo Browser, que Windows relance automatiquement dans le navigateur par défaut du PC. À noter que, dans la mesure où le dispositif repose sur un lien exploitable (URI ou lien web), l’option prend uniquement en charge les fichiers hébergés en ligne, les éléments stockés localement étant dépourvus d’URL, de point d’accès partagé ou de protocole commun permettant à l’OS de les rouvrir correctement.
Par la même occasion, la reprise d’activité se limite pour l’instant à une liste restreinte de modèles de smartphones, parmi lesquels figurent ceux commercialisés par Samsung, Honor, Huawei, Oppo et vivo. Pas de Google Pixel, ni d’appareils Xiaomi ou OnePlus dans cette première vague.
Comme pour les autres fonctions de continuité, l’ensemble s’appuie sur l’application Lien avec Windows côté Android et sur Mobile connecté dans Windows, qui doivent être configurées pour permettre le passage d’une activité à l’autre.
De grandes ambitions suceptibles de se heurter à la réalité du terrain
L’arrivée de cette reprise d’activité dans les canaux Dev et Beta donne surtout un aperçu concret de ce que Microsoft cherche à faire depuis un moment. La volonté de rapprocher l’expérience mobile et l’expérience PC ne date pas d’hier, mais sur ce coup-là, Redmond ne bénéficie pas du terrain parfaitement balisé dont dispose Apple. Windows doit déjà composer avec une diversité matérielle considérable, des pilotes qui n’évoluent pas tous au même rythme et des comportements parfois imprévisibles selon les machines. Pas mieux sur Android, alors que chaque constructeur fait sa tambouille et applique ses propres règles et optimisations maison, notamment en matière de batterie et de gestion des applications en arrière-plan, ce qui peut entraver la fiabilité d’une fonctionnalité pourtant basique sur le papier.
Gageons que le déploiement de cette Preview permettra au moins d’observer comment l’ensemble se comporte une fois sorti des démonstrations calibrées et confronté à la réalité du terrain. Quand on sait déjà combien Microsoft peine parfois à maintenir une expérience stable d’un PC à l’autre, ajouter en plus une couche de synchronisation avec un second écosystème tout aussi fragmenté, c’est ou bien très courageux… ou bien totalement culotté.
