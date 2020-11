Apple : un brevet pour la Touch Bar du MacBook avec retour de force

Le site Patently Apple a en effet repéré un nouveau document décrivant une Touch Bar couplée à Force Touch. Cette technologie, initialement implémentée au sein des Apple Watch, est capable de déterminer avec précision le niveau de pression.

Par la suite, Apple a intégré ce procédé au sein des iPhone (depuis l'iPhone 6s) pour opérer des actions via 3D Touch, avant toutefois de le retirer des smartphones et des montres. On retrouve aujourd'hui Force Touch sur le touchpad des MacBook.

Sans plus de détails, on imagine que l'objectif principal est d'offrir une expérience de pression uniforme entre les touches du clavier et les boutons de la Touch Bar afin de mieux intégrer ce second écran.