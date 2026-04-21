Derrière le mode Xbox et les agents IA en barre des tâches, la mise à jour KB5083631 cache un chantier bien plus vaste. Microsoft s'attaque enfin à la dette technique de Windows 11.
La mise à jour KB5083631 est disponible dans le canal Release Preview depuis le 17 avril. Elle arrivera chez tous les utilisateurs le 12 mai, date du prochain Patch Tuesday. Microsoft y empile nouvelles fonctionnalités et correctifs de fond, ceux qu'on attend vraiment depuis janvier.
Ce que corrige (enfin) la mise à jour de mai
Le chantier le plus attendu concerne l'Explorateur de fichiers. Microsoft accélère son lancement grâce à un mécanisme de préchargement en arrière-plan. Les préférences d'affichage des dossiers deviennent persistantes : un tri par nom ou une taille d'icône modifiée dans le dossier Téléchargements restera en place même en y accédant depuis un navigateur. Le flash blanc qui apparaissait en mode sombre à l'ouverture du gestionnaire disparaît aussi. Ces irritants traînaient depuis des mois sans réponse satisfaisante.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
La fiabilité du processus explorer.exe progresse également. Jusqu'ici, des instances fantômes pouvaient continuer à tourner après la fermeture des fenêtres. Les applications au démarrage se lancent plus vite après un redémarrage. La gestion mémoire du service Delivery Optimization consomme moins de RAM. La liste est longue, et elle pointe dans une seule direction : Microsoft reconnaît les problèmes de performances accumulés depuis la version 24H2 et attaque le stock de bugs au lieu d'empiler les gadgets.
Côté sécurité, le noyau Windows durcit sa politique de confiance envers les pilotes tiers. Par défaut, les pilotes signés par certificat croisé ne seront plus acceptés. Seuls ceux validés par le programme de compatibilité matérielle de Microsoft passeront la barrière. Avant d'activer ce verrouillage, le système audite la machine pendant au moins 100 heures d'utilisation active et trois redémarrages. Les fichiers batch gagnent aussi un mode de verrouillage empêchant leur modification pendant l'exécution. Le formatage FAT32 monte à 2 To via la ligne de commande, contre 32 Go auparavant.
Le mode Xbox et les agents IA, vitrines du Windows de demain
Le mode Xbox débarque sur tous les PC Windows 11 après des mois de tests sur les consoles portables ROG Ally et MSI Claw. Activable via l'application Xbox, la Game Bar ou le raccourci Win+F11, il affiche une interface plein écran inspirée de la console. Les tâches de fond sont mises en pause pour libérer de la RAM. MSI mesurait un gain de 8,9 % de performances sur Cyberpunk 2077 grâce à cette réduction d'empreinte mémoire.
La barre des tâches accueille un moniteur d'agents IA. Pour l'instant, seul l'agent Researcher de Microsoft 365 Copilot est pris en charge. Il affiche sa progression en temps réel au survol de l'icône et envoie une notification à la fin du traitement. Microsoft ouvre l'API aux développeurs tiers.
Ces deux ajouts sont spectaculaires, mais soumis au déploiement progressif. Concrètement, installer la mise à jour ne garantit pas d'y accéder immédiatement. Le contraste est net : ces fonctions-vitrines dépendent du déploiement progressif, quand le travail de fond sur l'Explorateur, les pilotes et la mémoire sera effectif pour tous.