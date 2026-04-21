La fiabilité du processus explorer.exe progresse également. Jusqu'ici, des instances fantômes pouvaient continuer à tourner après la fermeture des fenêtres. Les applications au démarrage se lancent plus vite après un redémarrage. La gestion mémoire du service Delivery Optimization consomme moins de RAM. La liste est longue, et elle pointe dans une seule direction : Microsoft reconnaît les problèmes de performances accumulés depuis la version 24H2 et attaque le stock de bugs au lieu d'empiler les gadgets.

Côté sécurité, le noyau Windows durcit sa politique de confiance envers les pilotes tiers. Par défaut, les pilotes signés par certificat croisé ne seront plus acceptés. Seuls ceux validés par le programme de compatibilité matérielle de Microsoft passeront la barrière. Avant d'activer ce verrouillage, le système audite la machine pendant au moins 100 heures d'utilisation active et trois redémarrages. Les fichiers batch gagnent aussi un mode de verrouillage empêchant leur modification pendant l'exécution. Le formatage FAT32 monte à 2 To via la ligne de commande, contre 32 Go auparavant.

Le mode Xbox et les agents IA, vitrines du Windows de demain

Le mode Xbox débarque sur tous les PC Windows 11 après des mois de tests sur les consoles portables ROG Ally et MSI Claw. Activable via l'application Xbox, la Game Bar ou le raccourci Win+F11, il affiche une interface plein écran inspirée de la console. Les tâches de fond sont mises en pause pour libérer de la RAM. MSI mesurait un gain de 8,9 % de performances sur Cyberpunk 2077 grâce à cette réduction d'empreinte mémoire.