Microsoft vient de publier sa mise à jour facultative mensuelle pour Windows 11. Au programme, quelques évolutions concrètes côté usage, une série de correctifs de stabilité et des ajustements de sécurité autour de Secure Boot.
Les builds 26100.7701 et 26200.7701 (KB5074105) viennent d’atterrir dans le canal Release Preview pour les éditions 24H2 et 25H2 de Windows 11. Comme souvent avec ces mises à jour optionnelles de fin de mois, l’essentiel sera ensuite intégré au Patch Tuesday du mois suivant. Dans l’ensemble, cette nouvelle update ne change pas la face de l'OS, mais elle fait avancer quelques chantiers bien identifiés, entre continuité Android, contrôle des applications, modernisation audio et évolutions de sécurité plus structurelles.
Android mieux intégré, Smart App Control enfin libéré
La nouveauté la plus tangible concerne l’extension de Cross-Device Resume, la fonction de reprise d’activité entre Android et Windows. Introduite en mai 2025, elle vise à permettre de reprendre sur PC une activité entamée sur smartphone selon les applications et services utilisés, Microsoft citant notamment Spotify, Word, Excel, PowerPoint et la navigation web.
Dans cette mise à jour, l’éditeur met surtout en avant des intégrations ciblées selon les constructeurs. Les propriétaires d’un téléphone Vivo peuvent reprendre sur PC une navigation lancée dans Vivo Browser. Sur certains modèles HONOR, OPPO, Samsung, Vivo ou Xiaomi, il est désormais possible de reprendre sur l’ordinateur des fichiers en ligne ouverts via l’app Microsoft Copilot. Les documents s’ouvrent dans l’application Microsoft 365 correspondante si elle est installée, sinon dans le navigateur, tandis que les contenus uniquement stockés hors ligne sur le téléphone ne sont pas pris en charge.
Dans un registre plus pragmatique, vous pouvez enfin librement activer ou désactiver Smart App Control, sans avoir à réinstaller complètement le système. Jusqu’ici, l’option était en pratique figée après l’installation de Windows, ce qui réservait la fonctionnalité à un cas d’usage assez théorique. À présent, le réglage se pilote depuis la fenêtre de Sécurité Windows, ce qui permet de l’essayer, de revenir en arrière et de l’ajuster selon votre niveau d’exigence en matière d’applications autorisées.
Enfin, cette mise à jour introduit la compatibilité des lecteurs d’empreintes externes pour Windows Hello dans le cadre de l’Enhanced Sign-in Security, et modernise les services Windows MIDI. Microsoft annonce une prise en charge élargie de MIDI 2.0 et une meilleure gestion des échanges entre logiciels, afin de faire circuler des signaux MIDI d’une application à l’autre sans dépendre d’un périphérique externe.
Un durcissement progressif du démarrage et des correctifs à tout-va
En parallèle, KB5074105 prolonge le chantier engagé en janvier autour de Secure Boot. Microsoft amorce le remplacement de composants de démarrage encore signés avec les autorités de 2011 par des versions adossées aux certificats 2023, sur les machines déjà à jour côté firmware. Un mouvement qui s’inscrit dans le renouvellement progressif des certificats Secure Boot destiné à anticiper leur expiration.
Pour la majorité des PC, l’opération restera transparente. En revanche, sur des configurations personnalisées, par exemple avec des clés Secure Boot propres ou un chargeur de démarrage modifié, le remplacement des certificats peut entraîner un blocage au démarrage si la chaîne de confiance n’est plus valide.
La mise à jour glisse aussi un ajustement plus discret côté entreprise, avec la possibilité d’automatiser la rotation des clés de sauvegarde DPAPI en environnement de domaine, ce qui renforce la gestion des secrets à l’échelle d’un parc.
Le reste tient surtout du travail de fond. Microsoft corrige des blocages qui pouvaient survenir au démarrage ou à l’ouverture de session, améliore la réactivité de l’Explorateur de fichiers lorsqu’il navigue dans des dossiers partagés sur le réseau, et règle plusieurs désagréments plus ciblés, comme des échecs d’activation après une migration de licence ou des écrans noirs dans certains environnements multi-utilisateurs. Bref, des efforts de consolidation en vue de sécuriser le terrain avant le Patch Tuesday de février, qu’on espère moins chaotique que la mise à jour de sécurité de janvier.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces