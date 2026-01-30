La nouveauté la plus tangible concerne l’extension de Cross-Device Resume, la fonction de reprise d’activité entre Android et Windows. Introduite en mai 2025, elle vise à permettre de reprendre sur PC une activité entamée sur smartphone selon les applications et services utilisés, Microsoft citant notamment Spotify, Word, Excel, PowerPoint et la navigation web.

Dans cette mise à jour, l’éditeur met surtout en avant des intégrations ciblées selon les constructeurs. Les propriétaires d’un téléphone Vivo peuvent reprendre sur PC une navigation lancée dans Vivo Browser. Sur certains modèles HONOR, OPPO, Samsung, Vivo ou Xiaomi, il est désormais possible de reprendre sur l’ordinateur des fichiers en ligne ouverts via l’app Microsoft Copilot. Les documents s’ouvrent dans l’application Microsoft 365 correspondante si elle est installée, sinon dans le navigateur, tandis que les contenus uniquement stockés hors ligne sur le téléphone ne sont pas pris en charge.

Dans un registre plus pragmatique, vous pouvez enfin librement activer ou désactiver Smart App Control, sans avoir à réinstaller complètement le système. Jusqu’ici, l’option était en pratique figée après l’installation de Windows, ce qui réservait la fonctionnalité à un cas d’usage assez théorique. À présent, le réglage se pilote depuis la fenêtre de Sécurité Windows, ce qui permet de l’essayer, de revenir en arrière et de l’ajuster selon votre niveau d’exigence en matière d’applications autorisées.

Enfin, cette mise à jour introduit la compatibilité des lecteurs d’empreintes externes pour Windows Hello dans le cadre de l’Enhanced Sign-in Security, et modernise les services Windows MIDI. Microsoft annonce une prise en charge élargie de MIDI 2.0 et une meilleure gestion des échanges entre logiciels, afin de faire circuler des signaux MIDI d’une application à l’autre sans dépendre d’un périphérique externe.