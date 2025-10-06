Avant d’aller plus loin dans l’analyse, prenons le temps de revenir sur Secure Boot. On en entend souvent parler, surtout depuis qu’il est devenu un prérequis pour installer Windows 11, mais son rôle exact reste flou pour beaucoup et peu savent vraiment comment il fonctionne.

Secure Boot est donc une fonction de sécurité intégrée au firmware UEFI (successeur moderne du BIOS) des PC récents, qui sert à empêcher qu’un logiciel non approuvé ne s’exécute avant Windows. Pour y parvenir, les contrôles débutent dès l’allumage, bien avant que le système d’exploitation ne prenne la main.

En clair, quand on appuie sur le bouton d’alimentation, le firmware UEFI s’exécute en premier. Il met sous tension les composants, initialise le processeur et la mémoire, vérifie que la RAM, le CPU, les cartes et périphériques essentiels fonctionnent correctement, détecte les supports de démarrage disponibles et charge, si besoin, des pilotes UEFI pour permettre à certains périphériques d’être accessibles avant que le système d’exploitation ne prenne la main.

C’est à ce moment-là que Secure Boot entre en jeu. Toujours côté firmware, l’ordinateur vérifie la signature numérique de chaque binaire UEFI qu’il s’apprête à exécuter, comme les pilotes UEFI, les extensions de périphériques (Option ROM au format UEFI) lorsqu’elles sont signées, ou le gestionnaire de démarrage de Windows.

Tout ce processus de vérification s’appuie sur une chaîne de confiance, constituée de plusieurs éléments clés. Elle débute avec la Platform Key (PK), installée par le fabricant, qui définit qui peut modifier la configuration de Secure Boot. Viennent ensuite les Key Exchange Keys (KEK), qui donnent à des acteurs comme Microsoft ou le constructeur (ou toute entité disposant d’une telle clé) la possibilité de mettre à jour les listes de confiance, à savoir la DB qui regroupe des certificats d’autorité et des empreintes de binaires autorisés, et la DBX qui répertorie les signatures révoquées qui doivent être bloquées.

Les signatures des binaires contrôlés par Secure Boot sont ensuite comparées à ces deux bases. Si un élément n’est pas reconnu ou s’il figure dans la liste des éléments révoqués, ce qui peut arriver lorsqu’un bootloader vulnérable a été identifié par Microsoft et ajouté à la DBX, il ne peut pas s’exécuter. S’il est validé, l’UEFI transfère alors le contrôle à Windows Boot Manager, qui charge les composants nécessaires au système, initialise le noyau, monte les volumes et prépare l’écran de connexion. À l’issue de cette étape, le système d’exploitation prend définitivement la main et les protections propres à Windows prennent le relais.