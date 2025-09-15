Dans le détail, le malware s’appuie sur la faille CVE-2024-7344, corrigée début 2025, pour contourner la protection Secure Boot sur les machines non patchées et injecter un bootkit dans la partition EFI. Il remplace alors le bootloader de Windows par une version modifiée et y dépose plusieurs fichiers auxiliaires, à savoir un fichier de configuration qui indique l’état de l’opération et contient la clé ainsi qu’un identifiant propre à la victime, un fichier qui suit l’avancement du chiffrement, un fichier qui sert à valider la clé de déchiffrement, et une copie du démarreur d’origine pour pouvoir le restaurer une fois la rançon payée.