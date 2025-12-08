Pour rappel, Smart App Control est une fonction de sécurité introduite en 2022 et exclusive à Windows 11 Home et Pro. Elle surveille les applications qui tentent de se lancer sur le PC et décide immédiatement si elles peuvent s’exécuter ou non. Windows s’appuie pour cela sur la réputation des fichiers, l’analyse de leur comportement et des modèles hébergés dans le cloud afin d’identifier ce qui paraît fiable, ce qui est encore inconnu et ce qui ressemble à une menace. Microsoft promet un impact limité sur les performances, puisque les applications jugées dangereuses sont bloquées avant même d’avoir eu le temps de solliciter la mémoire.

Or, pendant longtemps, l’accès à cette protection s’est fait au prix d’une contrainte particulièrement lourde. Pour que Smart App Control fonctionne, il fallait réinstaller Windows 11 proprement. Un PC migré depuis Windows 10, ou passé de Windows 11 23H2 à 24H2 ou 25H2 via une procédure de mise à niveau classique, était considéré comme non éligible. Microsoft justifiait alors ce choix par la nécessité de partir d’un environnement jugé sain, sans héritage d’anciens logiciels susceptibles de brouiller l’analyse. Cela revenait à réserver une fonction de sécurité censée protéger le plus grand nombre à un cercle assez restreint d’installations neuves.

Les dernières builds Insider viennent enfin assouplir ce cadre. Depuis la version 26220.7070 sortie en novembre, et désormais dans la build 22620.7344 déployée en fin de semaine dernière, Windows 11 permet désormais d’activer ou de désactiver le contrôle intelligent des applications directement depuis les réglages de Sécurité Windows, sans exiger de réinstallation préalable. La nouveauté circule encore en test et il faudra attendre son arrivée dans le canal Release Preview pour entrevoir un calendrier de déploiement plus concret. Il était temps.