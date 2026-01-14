Pour la majorité des PC grand public, l’opération doit se faire de manière transparente. Si Secure Boot est activé, que le firmware est à jour et que les mises à jour Windows ne sont pas bloquées, les nouveaux certificats devraient s’installer automatiquement au fil des correctifs mensuels.

La situation est plus nuancée dans les environnements professionnels. Les organisations ayant personnalisé leur chaîne de démarrage, par exemple en installant leurs propres clés Secure Boot ou en déployant des bootloaders spécifiques, ne rentreront pas toujours dans le parcours automatique, ou pas au même rythme, et ont donc intérêt à inventorier leur parc, vérifier l’état Secure Boot des machines, appliquer les mises à jour UEFI des constructeurs lorsque nécessaire, puis tester le déploiement des certificats sur un périmètre pilote avant généralisation.

Pour suivre l’avancement, Microsoft renvoie à des repères déjà présents dans Windows. Dans le Registre, sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot\Servicing , la valeur UEFICA2023Status permet de savoir si un poste n’a pas encore reçu les certificats, s’il est en cours de traitement ou s’il est à jour, l’état Updated confirmant que l’opération a abouti. À l’inverse, UEFICA2023Error signale qu’un poste n’a pas pu aller au bout du processus.

Dans l’Observateur d’événements, vous pouvez aussi traquer l’Event ID 1808, qui confirme l’application des certificats côté firmware, et l’Event ID 1801, qui indique un échec, le plus souvent lié à un prérequis côté constructeur, typiquement un BIOS ou un firmware UEFI à mettre à jour avant l’actualisation des autorités et des listes de confiance.