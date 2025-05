C’est une vieille affaire qui remonte à l’été dernier, et qu’on aurait presque pu oublier, à moins d’être directement concerné. En août 2024, une mise à jour Windows (KB5041585) censée renforcer le Secure Boot avait bloqué par erreur l’accès à Linux sur les configurations en dual boot. Malgré les promesses de Microsoft d’épargner ces installations, la détection automatique avait échoué sur de nombreuses machines personnalisées, générant des messages d’erreur en cascade. Faute de mieux, Microsoft avait fini par publier une solution de contournement, technique mais fonctionnelle, en attendant un vrai correctif qu’on n’espérait plus... et qui pointe pourtant le bout de son nez avec la mise à jour Windows cumulative de mai.