La vulnérabilité la plus urgente, CVE-2026-20805, touche Desktop Window Manager, le composant responsable de l’agencement graphique de l’interface Windows, et correspond à une divulgation d’informations activement exploitée. Elle nécessite un accès local et suppose donc qu’un attaquant ait déjà mis la main sur la machine, via un compte compromis ou l’exécution de code malveillant. Les données exposées portent sur des informations internes au système, comme des éléments issus de la mémoire des processus, normalement inaccessibles, et peuvent être utilisées pour contourner certaines protections puis enchaîner sur des actions plus intrusives, par exemple une élévation de privilèges ou l’exploitation d’une autre vulnérabilité.

CVE-2026-21265 concerne Secure Boot et l’expiration progressive de certificats émis en 2011, avec des échéances prévues courant 2026. Le risque associé ne tient pas à une attaque immédiate, mais à la fragilisation du processus de vérification du démarrage sur des systèmes qui ne recevraient pas les mises à jour nécessaires. Les correctifs de janvier renouvellent les certificats et mettent à jour les éléments de confiance utilisés par Secure Boot pour valider les composants au démarrage. Microsoft traite ainsi un sujet déjà documenté publiquement, dont l’impact dépendra essentiellement du niveau de mise à jour et de la gestion des certificats sur les machines concernées.

La troisième zero-day, CVE-2023-31096, vise des pilotes tiers Agere Soft Modem livrés avec Windows. La vulnérabilité permet une élévation de privilèges et peut être exploitée après un accès initial afin d’obtenir des droits administrateur. Microsoft confirme la suppression des pilotes concernés, agrsm64.sys et agrsm.sys, alors que le Patch Tuesday d’octobre visait déjà à réduire le risque lié à ces drivers.