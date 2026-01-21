Les premiers signalements ont rapidement convergé vers un bug particulièrement pénible au quotidien touchant la mise en veille, qui ne fonctionne plus correctement sur certaines configurations. Dans le détail, l’écran s’éteint bien, mais le système ne bascule jamais réellement en veille. Plus embêtant encore, le PC se retrouve coincé dans un état intermédiaire où plus rien ne répond, dont il ne sort que par un arrêt forcé.

Le problème concerne le mode de veille dit S3, un mode historique de Windows dans lequel la session reste chargée en mémoire vive tandis que le reste du système est mis hors tension afin de réduire la consommation d’énergie. Contrairement au Modern Standby (S0), désormais privilégié sur les PC récents et conçu pour laisser tourner certaines tâches en arrière-plan après extinction de l’écran, S3 n’est plus systématiquement pris en charge sur les nouvelles configurations, mais est toujours courant sur des machines plus anciennes ou certaines tours, pour lesquelles il constitue le principal mode de mise en sommeil.

Le phénomène apparaît de manière reproductible après l’installation de KB5074109 et disparaît dès sa désinstallation, ce qui laisse peu de place au doute sur l’origine du problème. Plusieurs retours indiquent également un lien possible avec des périphériques USB, notamment des webcams, dont la présence semble empêcher le bon déroulement de la veille.

À ce problème de mise en sommeil s’ajoutent une montagne d’autres dysfonctionnements, parmi lesquels des plantages intempestifs d’Outlook Classic sur les configurations POP. L’Explorateur connaît par ailleurs plusieurs ratés, parmi lesquels l’apparition surprise de fichiers desktop.ini dans les dossiers, ainsi que divers bugs de réglages d’affichage et de personnalisation (vues, tris, icônes), parfois mal appliqués, parfois réinitialisés.

La mise à jour paraît enfin aussi fragiliser plusieurs outils professionnels, en particulier les solutions de prise en main à distance comme Citrix Director et les environnements de virtualisation Hyper-V. L’impact varie selon les cas, de la bizarrerie difficile à cerner au blocage fonctionnel.