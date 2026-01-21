Déployée comme une mise à jour de sécurité incontournable, la cumulative de janvier 2026 pour Windows 11 introduit aussi une série de bugs difficiles à ignorer. Problèmes de veille, applications professionnelles perturbées, comportements erratiques sur certaines configurations, Microsoft a reconnu une partie des dysfonctionnements, mais les signalements continuent de remonter.
Avec le Patch Tuesday de janvier (KB5074109), Microsoft inaugurait le cycle de mises à jour 2026 de Windows 11. Un correctif de sécurité mensuel, poussé automatiquement via Windows Update, censé corriger plusieurs failles et stabiliser le système. Hélas, l’installation de la build a déclenché, sur certaines machines, une série de problèmes suffisamment importants pour dégrader l’usage quotidien, y compris dans des contextes professionnels. Si la majorité des configurations semblent épargnées, les retours négatifs s’accumulent depuis plusieurs jours, dessinant le portrait d’une update obligatoire nettement plus problématique que prévu.
Des bugs en veux-tu en voilà
Les premiers signalements ont rapidement convergé vers un bug particulièrement pénible au quotidien touchant la mise en veille, qui ne fonctionne plus correctement sur certaines configurations. Dans le détail, l’écran s’éteint bien, mais le système ne bascule jamais réellement en veille. Plus embêtant encore, le PC se retrouve coincé dans un état intermédiaire où plus rien ne répond, dont il ne sort que par un arrêt forcé.
Le problème concerne le mode de veille dit S3, un mode historique de Windows dans lequel la session reste chargée en mémoire vive tandis que le reste du système est mis hors tension afin de réduire la consommation d’énergie. Contrairement au Modern Standby (S0), désormais privilégié sur les PC récents et conçu pour laisser tourner certaines tâches en arrière-plan après extinction de l’écran, S3 n’est plus systématiquement pris en charge sur les nouvelles configurations, mais est toujours courant sur des machines plus anciennes ou certaines tours, pour lesquelles il constitue le principal mode de mise en sommeil.
Le phénomène apparaît de manière reproductible après l’installation de KB5074109 et disparaît dès sa désinstallation, ce qui laisse peu de place au doute sur l’origine du problème. Plusieurs retours indiquent également un lien possible avec des périphériques USB, notamment des webcams, dont la présence semble empêcher le bon déroulement de la veille.
À ce problème de mise en sommeil s’ajoutent une montagne d’autres dysfonctionnements, parmi lesquels des plantages intempestifs d’Outlook Classic sur les configurations POP. L’Explorateur connaît par ailleurs plusieurs ratés, parmi lesquels l’apparition surprise de fichiers desktop.ini dans les dossiers, ainsi que divers bugs de réglages d’affichage et de personnalisation (vues, tris, icônes), parfois mal appliqués, parfois réinitialisés.
La mise à jour paraît enfin aussi fragiliser plusieurs outils professionnels, en particulier les solutions de prise en main à distance comme Citrix Director et les environnements de virtualisation Hyper-V. L’impact varie selon les cas, de la bizarrerie difficile à cerner au blocage fonctionnel.
Patience et longueur de temps…
En tout état de cause, KB5074109 ressemble donc moins à un correctif de sécurité routinier qu’à une foire aux bugs. Pour le moment, Microsoft n’a officiellement reconnu que trois problèmes, dont celui affectant Outlook Classic, ainsi que deux autres déjà corrigés, concernant le Bureau à distance et des dysfonctionnements liés à l’arrêt du système sur certaines versions plus anciennes de Windows.
Pour le reste, il faudra probablement prendre votre mal en patience jusqu’aux prochaines mises à jour cumulatives, faute de correctif immédiat ou de communication plus détaillée. En attendant, vous pouvez déjà vérifier si votre PC fait partie des machines susceptibles de succomber au problème de mise en veille à l’aide de la commande
powercfg /a, exécutée dans le terminal en mode administrateur. Si « S3 » apparaît dans la liste des états de veille disponibles sur le système, envisagez de désactiver temporairement la mise en veille et privilégiez l’arrêt complet de l’ordinateur.
Enfin, si les divers désagréments remontés deviennent ingérables, rien ne vous empêche de désinstaller la mise à jour fautive (Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour > Désinstaller des mises à jour), en gardant toutefois à l’esprit qu’il s’agit d’un compromis entre sécurité et confort d’usage.
