On ne change pas les bonnes vieilles habitudes chez Microsoft, la première mise à jour de janvier destinée à Windows 11 s'accompagne de son lot de bugs, dont un souci empêchant certains ordinateurs de s'éteindre (et/ou de se mettre en veille).
En début de semaine, Microsoft a déployé la première vague de mises à jour « Patch Tuesday » de cette nouvelle année 2026, pour Windows 11 et Windows 10. Côté Windows 11, ces correctifs sont proposés via les références KB5073455 pour la version 23H2, ainsi que KB5074109 pour les éditions 24H2 et 25H2.
Un souci de redémarrage sur Windows 11
Et comme souvent malheureusement avec les mises à jour mensuelles de sécurité, ces nouveaux patchs ne se contentent pas de corriger des failles, ils introduisent également leur lot de dysfonctionnements. Et ce Patch Tuesday de janvier 2026 ne fait, une fois encore, pas exception à la règle.
Microsoft a notamment confirmé qu’un bug affecte certains PC sous Windows 11 23H2 après l’installation de la mise à jour KB5073455. Dans les faits, les machines concernées ne parviennent plus à s’éteindre correctement, et une tentative d’arrêt du système peut se solder par un redémarrage inattendu.
Une solution temporaire proposée par Microsoft
Heureusement, le problème ne touche pas l’ensemble du parc. Selon l’éditeur, seuls les ordinateurs configurés avec la fonctionnalité Secure Launch sont impactés. Les autres utilisateurs devraient donc être épargnés, en attendant un correctif destiné à rétablir un comportement normal lors de l’extinction du système.
Dans l’attente de ce correctif officiel, Microsoft a tout de même communiqué une parade provisoire à destination des utilisateurs concernés. Cette manipulation, destinée à contourner le dysfonctionnement, consiste à forcer l’arrêt du système via l’Invite de Commandes. Pour cela, il suffit d’y accéder depuis la barre de recherche, puis d’exécuter la commande « shutdown /s /t 0 » pour provoquer l’extinction immédiate de l’ordinateur.
À noter que le problème ne se limite pas à l’arrêt du système, et qu'il est susceptible de toucher également la mise en veille prolongée, indisponible sur certaines configurations. Sur ce point, Microsoft se montre moins rassurant, puisqu'aucun contournement n’est actuellement proposé.
L’éditeur indique toutefois avoir ouvert une enquête afin d’identifier l’origine du dysfonctionnement et recommande, en attendant, aux utilisateurs de redoubler de vigilance en sauvegardant régulièrement leur travail, sous peine de perdre leurs données en cas de batterie vide ou d’extinction imprévue.
