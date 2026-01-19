À noter que le problème ne se limite pas à l’arrêt du système, et qu'il est susceptible de toucher également la mise en veille prolongée, indisponible sur certaines configurations. Sur ce point, Microsoft se montre moins rassurant, puisqu'aucun contournement n’est actuellement proposé.

L’éditeur indique toutefois avoir ouvert une enquête afin d’identifier l’origine du dysfonctionnement et recommande, en attendant, aux utilisateurs de redoubler de vigilance en sauvegardant régulièrement leur travail, sous peine de perdre leurs données en cas de batterie vide ou d’extinction imprévue.