Vous n’arrivez plus à vous connecter au Bureau à distance sur Windows 11 ? Vous n’êtes pas seul.

Microsoft a confirmé l’incident sur son tableau de bord Windows Release Health. Le problème concerne l’application Windows, utilisée pour se connecter à des postes Windows 365 et à des environnements Azure Virtual Desktop. Sur des builds spécifiques, la saisie des identifiants échoue, empêchant toute ouverture de session.

Les systèmes concernés incluent Windows 11 24H2 et 25H2, ainsi que Windows Server 2019, 2022 et 2025. Redmond n'a pas encore précisé l’ampleur exacte du déploiement touché, mais reconnaît que l’impact vise principalement des contextes professionnels, causant des interruptions de service directes pour les équipes concernées.

En attendant un correctif définitif, Microsoft recommande de contourner le problème en téléchargeant le client Bureau à distance classique pour Windows ou en passant par la version web de l'application Windows, via un navigateur. Un patch hors cycle est en cours de préparation et doit être publié dans les prochains jours.