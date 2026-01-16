Vous n’arrivez plus à vous connecter au Bureau à distance sur Windows 11 ? Vous n’êtes pas seul.

Le Patch Tuesday de janvier 2026 corrige de nombreuses failles, mais il casse aussi un usage clé en entreprise. Sur certaines versions de Windows 11 et Windows Server, la mise à jour bloque les connexions Bureau à distance vers Windows 365 et Azure Virtual Desktop.
Déployée le 13 janvier dans le cadre du Patch Tuesday, la mise à jour obligatoire KB5074109 devait corriger une centaine de failles de sécurité et renforcer la stabilité de Windows 11 et des éditions Server encore maintenues, mais elle a aussi provoqué des ratés visibles pour une partie des utilisatrices et utilisateurs professionnels. Depuis son installation, des connexions RDP échouent systématiquement lors de l’authentification, rendant inaccessibles certains environnements hébergés dans le cloud de Microsoft.
Un bug reconnu sur Windows 365 et Azure Virtual Desktop
Microsoft a confirmé l’incident sur son tableau de bord Windows Release Health. Le problème concerne l’application Windows, utilisée pour se connecter à des postes Windows 365 et à des environnements Azure Virtual Desktop. Sur des builds spécifiques, la saisie des identifiants échoue, empêchant toute ouverture de session.
Les systèmes concernés incluent Windows 11 24H2 et 25H2, ainsi que Windows Server 2019, 2022 et 2025. Redmond n'a pas encore précisé l’ampleur exacte du déploiement touché, mais reconnaît que l’impact vise principalement des contextes professionnels, causant des interruptions de service directes pour les équipes concernées.
En attendant un correctif définitif, Microsoft recommande de contourner le problème en téléchargeant le client Bureau à distance classique pour Windows ou en passant par la version web de l'application Windows, via un navigateur. Un patch hors cycle est en cours de préparation et doit être publié dans les prochains jours.
