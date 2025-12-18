Introduit par la mise à jour facultative de novembre, publiée le 1er décembre, puis répercuté dans le dernier Patch Tuesday déployé environ une semaine plus tard, le bug concerne exclusivement RemoteApp, la fonction qui permet d’exécuter des applications cloud comme des applications locales, sans charger un bureau complet. Les utilisateurs et utilisatrices parviennent à se connecter à leur environnement, mais les applis professionnelles ne se lancent plus ou échouent sans message explicite.

Le problème est d’autant plus déroutant que les sessions de bureau distant complètes continuent de fonctionner. En l’absence de crash franc, la panne passe donc d’abord inaperçue avant de bloquer des usages pourtant centraux. Pour les entreprises concernées, cela se traduit par des outils métiers inaccessibles, des flux de travail interrompus et des équipes IT contraintes d’intervenir dans l’urgence.

Microsoft a pris note du problème et l’a officiellement référencé dans sa documentation de mises à jour, indiquant travailler à sa résolution sans avancer de date précise.

À noter aussi que les éditions grand public de Windows 11 (Home et Pro) sont peu susceptibles d’être concernées, Azure Virtual Desktop étant avant tout utilisé en entreprise.