Interrogée par Windows Central, Microsoft a tenu à dissiper les doutes. Si une imprimante fonctionne aujourd’hui avec Windows 11, ce sera encore le cas demain. Aucune action particulière n’est requise de la part des utilisateurs et utilisatrices, et aucune mise à jour ne viendra désactiver les drivers déjà installés.

La confusion trouve son origine dans une mention publiée sur la Windows Roadmap, où il était indiqué que Windows ne prendrait plus en charge les pilotes V3 et V4 à compter de janvier 2026. Présentée ainsi, l’information pouvait laisser croire à une fin de support immédiate, ce qui ne sera finalement pas le cas, l’entreprise ayant reconnu que cette annonce était inexacte et l’ayant depuis retirée.

En réalité, la portée réelle de la mesure est plus limitée qu’il n’y paraissait. Elle concerne les nouvelles versions de pilotes dits « legacy » soumis au programme Windows Hardware Quality Labs, qui, depuis le 15 janvier 2026, ne sont plus validés automatiquement en vue d’une diffusion via Windows Update. Leur approbation s’effectue désormais au cas par cas, ce qui permet à Microsoft d’encadrer plus strictement l’arrivée de nouveaux drivers issus de ces architectures historiques, sans remettre en cause ceux déjà déployés.

Il ne s’agit donc pas d’un arrêt technique brutal, mais d’un resserrement progressif du cadre de certification. Microsoft poursuit sa transition vers une pile d’impression plus récente, en privilégiant notamment IPP et le standard Mopria, afin de réduire la dépendance aux anciens modèles de pilotes tout en maintenant la compatibilité du parc existant.