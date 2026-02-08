Francis7

Même avec le pilote constructeur, il faudrait que l’imprimante soit compatible avec la version de Windows. C’est une question de support par le noyau du système mais on peut grosso modo installer des fonctionnalités basiques sans que toutes les fonctions de l’imprimante soient prises en charge.

Même sur macOS, il y a des périphériques qui ne sont purement et simplement pas reconnus et refusés à l’installation. Avant l’achat, il vaut mieux se renseigner au préalable sur les imprimantes ou autres périphériques supportés. Mais Windows est plus large, plus universel que Mac.

Ce sont de vieux systèmes d’exploitation qui ont besoin d’un aménagement, d’être allégés au fil du temps avec le nombre de périphériques à prendre en charge au fur et à mesure.