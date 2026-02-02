juju251

Corpus: Corpus: c’est licenciement immédiat pour ce salarié « bienveillant »…

Ben tiens.

Et le fait que (d’après l’article) il soit possible d’accéder â n’importe quels documents dans limitation ne te fais réagir quand à la mauvaise sécurisation du réseau de l’entreprise ?

userresu: userresu: Je sens que je vais m’attirer des foudres ; mais travaillant pour un service informatique, la plus grosse faille se situe entre la chaise et le clavier ; tu as beau mettre 50 serrures sur une porte, si la personne donne les clés au cambrioleurs, les 50 serrures n’auront servi à rien)

Unpopular opinion :

S’il suffit de se connecter au réseau physique de la boîte pour avoir accès à tous les documents de l’entreprise, c’est le service informatique qu’il faut licencier.

Il me semble aussi problématique de choisir un appareil avec wifi direct sur un réseau « isolé » ou que la config de l’appareil ne soit pas protégée par mot de passe, ce qui me semble un minimum …