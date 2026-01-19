Au premier semestre 2024, 22% des salariés du secteur privé télétravaillent au moins une fois par mois en France, selon l'INSEE, avec une moyenne de 1,9 jour par semaine en distanciel, 63 % chez. Vos équipes enchaînent les espaces de coworking, les cafés et les halls d'hôtel où elles consultent des fichiers clients, envoient des documents confidentiels et accèdent aux serveurs de l'entreprise via des réseaux qu'elles ne contrôlent pas.

Une étude Forbes révèle que 43% des personnes interrogées ont vu leur sécurité compromise lors de connexions Wi-Fi publiques, soit près d'un nomade numérique sur deux.

Les cybercriminels ciblent précisément ces moments où vos salariés travaillent hors du bureau, connectés à un réseau inconnu, souvent pressés, rarement vigilants. En 2024-2025, près de 50 entités majeures ont été victimes d'attaques et le coût dépasse 100 milliards d'euros. Un seul accès malveillant suffit pour compromettre l'ensemble de votre système d'information. Et bien souvent, ces portes ouvertes aux attaques, ce sont vos collaborateurs qui les ont ouvertes.