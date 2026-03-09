L’origine du problème remonte à novembre 2025, lorsque Microsoft a introduit le mode sombre dans plusieurs boîtes de dialogue de l’Explorateur de fichiers, notamment celles utilisées pour copier ou supprimer des fichiers. Cette évolution, déployée via la mise à jour KB5070311, visait à harmoniser l’interface avec le thème sombre du système.

Dans les faits, cette modification a aussi perturbé l’implémentation existante du mode sombre dans l’Explorateur. Résultat, certaines zones de l’interface affichaient brièvement un écran blanc avant de charger le contenu des dossiers. Microsoft avait déjà corrigé une partie du problème dans les sections Accueil et Galerie, il persistait lorsque l’Explorateur était configuré pour s’ouvrir directement sur « Ce PC ».

Dans les notes de version de la build 26220.7961, destinée aux testeurs du programme Insider, Microsoft indique désormais avoir supprimé ces flashs blancs à l’ouverture de nouvelles fenêtres ou onglets de l’Explorateur de fichiers, ainsi que lors du redimensionnement de certains éléments de l’interface.

Le correctif est pour l’instant réservé au canal Beta de Windows 11 et devrait être intégré dans une prochaine mise à jour cumulative pour l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices.