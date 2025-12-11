Le mode sombre existe dans l'Explorateur de fichiers depuis 2018. Néanmoins, son implémentation partielle pouvait profondément frustrer les utilisateurs, surtout quand Apple démontrait sur macOS qu'un thème sombre pouvait être appliqué uniformément. Microsoft laissait traîner le problème, année après année, sans jamais y remédier complètement.

Heureusement, les choses bougent depuis quelques semaines. Le mois dernier, la fenêtre Exécuter et les options de dossiers ont adopté le thème système. Cette fois, c'est au tour de la barre de progression de l'Explorateur de fichiers. Jennifer Gentleman, ingénieure au sein de l'équipe Windows chez Microsoft, a partagé une capture d'écran sur X et confirme que le déploiement est désormais en cours.