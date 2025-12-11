Microsoft déploie enfin une mise à jour corrigeant l'affichage incomplet du mode sombre dans l'Explorateur de fichiers de Windows 11. La barre de progression, les boîtes de dialogue et les messages de confirmation adoptent désormais le thème de manière cohérente.
En début de mois, Microsoft publiait la mise à jour KB5070311 à destination de Windows 11. Supposée introduire un mode sombre harmonisé au sein du système d'exploitation, cette dernière avait finalement causé quelques dégâts sur son passage, provoquant notamment l'apparition soudaine d'une lumière blanche à l'écran. Si la firme américaine n'avait jusqu'alors communiqué aucune date quant à un éventuel correctif, il semble que le problème soit désormais résolu.
La dernière mise à jour de Windows 11 (KB5072033) rétablit le mode sombre
Le mode sombre existe dans l'Explorateur de fichiers depuis 2018. Néanmoins, son implémentation partielle pouvait profondément frustrer les utilisateurs, surtout quand Apple démontrait sur macOS qu'un thème sombre pouvait être appliqué uniformément. Microsoft laissait traîner le problème, année après année, sans jamais y remédier complètement.
Heureusement, les choses bougent depuis quelques semaines. Le mois dernier, la fenêtre Exécuter et les options de dossiers ont adopté le thème système. Cette fois, c'est au tour de la barre de progression de l'Explorateur de fichiers. Jennifer Gentleman, ingénieure au sein de l'équipe Windows chez Microsoft, a partagé une capture d'écran sur X et confirme que le déploiement est désormais en cours.
Microsoft vient de publier sa dernière mise à jour de sécurité (KB5072033) pour Windows 11, apportant son lot de nouveautés et de modifications pour clore l'année. Parmi celles-ci, on retrouve notamment l'arrivée d'un correctif pour le bug lié au mode sombre de Windows 11, comme souligné par l'entreprise sur son site officiel : « Cette mise à jour résout un problème d’affichage bref en blanc de l’Explorateur de fichiers lors de la navigation entre les pages. Ce problème peut survenir après l’installation de la mise à jour KB5070311 ».
Windows 11 : le dark mode désormais parfaitement cohérent
Le correctif arrive donc avec la mise à jour de sécurité de décembre KB5072033. Ceux qui ont installé la version préliminaire KB5070311 du 1ᵉʳ décembre peuvent déjà en profiter. Le géant de Redmond opte toutefois pour un déploiement progressif : impossible donc de forcer la main au système, il faudra sagement attendre son tour.
Bien que l'entreprise n'ait pas communiqué davantage de détails, l'ensemble des utilisateurs devraient logiquement recevoir cette amélioration d'ici fin décembre. La bonne nouvelle, c'est que le changement ne se limite pas à la barre de progression. Les boîtes de dialogue et les invites de confirmation respectent désormais le thème sombre, apportant enfin cette cohérence visuelle tant attendue au système d'exploitation de Microsoft.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces