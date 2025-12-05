On ouvre l’Explorateur, on s’attend à une interface sombre, et l’écran balance d’abord un blanc bien franc en plein visage avant que la fenêtre n’adopte enfin le bon thème. Une microseconde, pas plus, mais répétée à chaque ouverture, surtout le soir ou sur un PC déjà essoufflé par les bugs accumulés des dernières mises à jour, l’effet finit par user tout le monde.

Microsoft a reconnu le bug, sans avancer de date pour le corriger, et la communauté a décidé de ne pas attendre plus longtemps. Du côté des habitués d’ExplorerPatcher, l’idée a été de couper le problème à la source. L’outil permet de désactiver les éléments WinUI intégrés à l’Explorateur et de revenir à la barre de commandes héritée de Windows 10 ou de Windows 7. Au final, cela revient à écarter la couche la plus récente de l’interface, censée apporter stabilité, pour retrouver des briques plus anciennes, a priori nettement plus fiables. Ironie, quand tu nous tiens.

Le résultat est immédiat. L’Explorateur cesse de clignoter à chaque ouverture et le mode sombre se comporte enfin comme prévu. Sans script, sans règles de registre, sans copier-coller de commandes intimidantes dans PowerShell. Entre une application tierce qui règle le problème en trois clics et la perspective d’attendre que Microsoft reprenne vraiment les choses en main, beaucoup ne vont pas hésiter longtemps.