Depuis cet été, l’interface de Windows 11 part en vrille. Le Shell chancelle, l’Explorateur s’alourdit, et la dernière mise à jour a introduit un flash blanc bien violent en mode sombre. Pour beaucoup, c’est le pompon. Pendant que Microsoft aligne les commandes PowerShell, les utilisateurs et utilisatrices ont trouvé une solution plus simple, plus efficace, et franchement plus rapide.
L’épisode du Shell cassé en plein cœur de l’été a laissé des traces. Menu Démarrer qui refuse de s’ouvrir, barre des tâches aux abonnés absents, Explorateur qui se fige sans prévenir, Windows 11 donne, depuis quelques mois, l’impression de claudiquer. Microsoft a fini par reconnaître le problème et publié des procédures de secours à grand renfort de Add AppxPackage, de manifestes à réenregistrer et de scripts de connexion à déployer, mais soyons honnêtes, personne n’a envie de jouer les administrateurs système pour espérer retrouver une interface qui tient debout. D’autant que, quoi que l'on fasse, chaque mise à jour censée arranger les choses semble en profiter pour en casser d’autres, à l’image de ce flash intempestif à chaque ouverture de l’Explorateur en mode sombre. À force d’enchaîner les déconvenues, il fallait bien que quelqu’un s’en charge. La communauté a donc décidé de reprendre la main.
C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures
On ouvre l’Explorateur, on s’attend à une interface sombre, et l’écran balance d’abord un blanc bien franc en plein visage avant que la fenêtre n’adopte enfin le bon thème. Une microseconde, pas plus, mais répétée à chaque ouverture, surtout le soir ou sur un PC déjà essoufflé par les bugs accumulés des dernières mises à jour, l’effet finit par user tout le monde.
Microsoft a reconnu le bug, sans avancer de date pour le corriger, et la communauté a décidé de ne pas attendre plus longtemps. Du côté des habitués d’ExplorerPatcher, l’idée a été de couper le problème à la source. L’outil permet de désactiver les éléments WinUI intégrés à l’Explorateur et de revenir à la barre de commandes héritée de Windows 10 ou de Windows 7. Au final, cela revient à écarter la couche la plus récente de l’interface, censée apporter stabilité, pour retrouver des briques plus anciennes, a priori nettement plus fiables. Ironie, quand tu nous tiens.
Le résultat est immédiat. L’Explorateur cesse de clignoter à chaque ouverture et le mode sombre se comporte enfin comme prévu. Sans script, sans règles de registre, sans copier-coller de commandes intimidantes dans PowerShell. Entre une application tierce qui règle le problème en trois clics et la perspective d’attendre que Microsoft reprenne vraiment les choses en main, beaucoup ne vont pas hésiter longtemps.
Des effets secondaires inattendus mais franchement bienvenus
Mais surtout, oh surprise, la désactivation des composants WinUI n’a pas juste fait taire un banal bug d’affichage. Elle a aussi boosté le comportement de l’Explorateur, plusieurs internautes ayant constaté un gain très net en réactivité. Les fenêtres se lancent plus vite, les menus répondent sans temps mort et l’ensemble donne enfin l’impression de ne plus traîner des pieds.
Côté ressources, le constat est encore plus parlant. Sur X.com, Bob Pony, à l’origine de l’astuce, évoque une baisse de 69 % de l’empreinte mémoire de l’Explorateur une fois les éléments WinUI écartés. En clair, outre une meilleure stabilité, l’interface que Windows 11 est censé reléguer au second plan offre aujourd’hui une expérience plus rapide et beaucoup plus économe que celle chargée de la remplacer.
Bref, si vous avez atteint votre seuil de tolérance avec l’Explorateur de Windows 11, vous savez ce qu’il vous reste à faire.
- Interface Windows 10 retrouvée
- Open source & gratuit
- Configuration flexible