On comprend alors la réaction de Redmond, qui lance ce qu'elle appelle en interne le « swarming ». Ses ingénieurs vont se concentrer sur la résolution des problèmes fondamentaux de Windows 11 au cours des prochains mois.

Concrètement, cela signifie corriger le mode sombre, moderniser des parties négligées depuis dix ans et améliorer les performances de base. Le fait que Linux parvienne souvent à faire tourner les jeux Windows plus rapidement que Windows lui-même dit tout de la situation. Microsoft a certes amélioré la stabilité des pilotes et réduit les écrans bleus, mais les fondations sont sérieusement bancales. La pression liée à la prise en charge de milliers de configurations PC différentes a fini par faire craquer le système. Tom Warren, qui couvre l'actualité Windows depuis plus de 20 ans, constate que les fans de Windows ont disparu ces dernières années. « La confiance se gagne avec le temps et nous sommes déterminés à la reconstruire avec la communauté Windows », répond Pavan Davuluri. Une phrase qui sonne comme un aveu.

D'autant que les exigences système de Windows 11 avaient déjà exclu des millions d'ordinateurs au lancement. Microsoft a ensuite imposé l'utilisation d'un compte Microsoft, compliquant la tâche pour ceux qui voulaient un compte local. Puis est arrivé Recall, cette fonctionnalité qui prend des instantanés de tout ce qui s'affiche à l'écran. La controverse sur la protection de la vie privée qui a suivi a achevé d'éroder la confiance déjà fragile. Et en parlant de vie privée, l'incident BitLocker de l'année dernière montre jusqu'où va la méfiance. Microsoft s'est conformé à un mandat du FBI pour déverrouiller les données chiffrées stockées sur trois ordinateurs portables, car les clés de récupération étaient stockées sur son service cloud par défaut.

Non, décidément, la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille entre les utilisateurs de Windows et Redmond.