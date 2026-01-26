La mise à jour de janvier pour Windows 11 n’a décidément pas fini de faire parler d’elle. Après une série de bugs déjà bien pénibles, un nouveau problème bien plus sérieux vient s’ajouter à la liste. Sur certains PC, le système refuse de démarrer.
Janvier devait être un mois de correctifs de sécurité classiques pour Windows 11, c’est finalement devenu un feuilleton à rebondissements. Depuis le Patch Tuesday du 13 janvier, les signalements s’enchaînent et Microsoft multiplie les communications de crise. Dernier épisode en date, un bug capable de bloquer totalement le démarrage de certains PC, un problème que Redmond a confirmé dans un document de support réservé aux comptes professionnels et repéré puis relayé sur AskWoody. Cette fois, difficile de faire plus gênant.
Un bug de démarrage reconnu par Microsoft
Microsoft confirme enquêter sur un problème provoquant des échecs de démarrage sur Windows 11 après l’installation de la mise à jour de sécurité de janvier 2026, identifiée sous le numéro KB5074109. Le bug touche les éditions 25H2 et 24H2.
Les appareils concernés affichent un écran noir accompagné d’un message indiquant que le système a rencontré un problème et doit redémarrer. Dans les faits, le redémarrage ne résout rien. Le système reste bloqué et ne parvient pas à charger Windows. Le code d’erreur affiché,
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME, pointe vers un problème d’accès à la partition système au moment du lancement.
Microsoft précise que seuls des PC physiques semblent touchés pour le moment. Aucun cas n’a été signalé sur des machines virtuelles, ce qui suggère un souci lié au stockage, au firmware ou à des composants bas niveau activés uniquement sur du matériel réel. Les appareils affectés nécessitent pour l’instant des manipulations de récupération manuelles pour espérer redémarrer, en attendant un correctif officiel.
Redmond invite les utilisateurs et administrateurs concernés à transmettre des rapports via le Feedback Hub, tout en indiquant qu’il cherche à déterminer si le bug est bien une régression introduite par les mises à jour de janvier.
Une mise à jour déjà plombée par plusieurs ratés
Depuis son déploiement, la mise à jour de janvier 2026 accumule les problèmes. Quelques jours après le Patch Tuesday, Microsoft a déjà dû intervenir en urgence pour corriger un dysfonctionnement touchant les connexions au Bureau à distance. Dans la foulée, elle s’attaquait également à un bug affectant la version classique d’Outlook. Un second patch hors cycle a été publié pour limiter la casse, principalement dans les environnements professionnels.
Au vu de la série noire enclenchée depuis le Patch Tuesday de janvier, un nouveau correctif en urgence ne surprendrait plus grand monde. Les paris sont ouverts sur le délai.
