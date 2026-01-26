Microsoft confirme enquêter sur un problème provoquant des échecs de démarrage sur Windows 11 après l’installation de la mise à jour de sécurité de janvier 2026, identifiée sous le numéro KB5074109. Le bug touche les éditions 25H2 et 24H2.

Les appareils concernés affichent un écran noir accompagné d’un message indiquant que le système a rencontré un problème et doit redémarrer. Dans les faits, le redémarrage ne résout rien. Le système reste bloqué et ne parvient pas à charger Windows. Le code d’erreur affiché, UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME , pointe vers un problème d’accès à la partition système au moment du lancement.

Microsoft précise que seuls des PC physiques semblent touchés pour le moment. Aucun cas n’a été signalé sur des machines virtuelles, ce qui suggère un souci lié au stockage, au firmware ou à des composants bas niveau activés uniquement sur du matériel réel. Les appareils affectés nécessitent pour l’instant des manipulations de récupération manuelles pour espérer redémarrer, en attendant un correctif officiel.

Redmond invite les utilisateurs et administrateurs concernés à transmettre des rapports via le Feedback Hub, tout en indiquant qu’il cherche à déterminer si le bug est bien une régression introduite par les mises à jour de janvier.