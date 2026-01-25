Le mode veille S3, celui qu'utilisent encore les machines plus anciennes et certaines tours de bureau, demeure complètement hors service. Les utilisateurs concernés se retrouvent avec un système qui ne dort jamais vraiment ou qui se bloque dans un état intermédiaire dont seul un arrêt forcé permet de sortir. Certains signalent même un lien entre la présence d'une webcam USB et l'incapacité totale d'entrer en veille. L'Explorateur continue par ailleurs de générer des fichiers desktop.ini fantômes, de perdre les réglages d'affichage ou de réinitialiser les préférences de tri sans prévenir.

Microsoft n'a officiellement reconnu que trois bugs, dont celui touchant Outlook . Pour le reste, silence radio ou réponses évasives. La firme de Redmond recommande aux victimes du bug de veille de vérifier leur configuration avec la commande powercfg /a et, en attendant un hypothétique correctif, de privilégier l'arrêt complet plutôt que la mise en sommeil. Une solution qui fleure bon le système D et qui rappelle que, parfois, désinstaller la mise à jour problématique reste le seul moyen de retrouver un PC utilisable au quotidien.

Deux patchs d'urgence en sept jours pour rattraper un Patch Tuesday censé sécuriser le système. Microsoft a visiblement eu les yeux plus gros que le ventre en ce début d'année 2026.