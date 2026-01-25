Microsoft a dû sortir le chéquier une deuxième fois. Après une première rustine de crise, voici KB5078127, le correctif qui vient sauver Outlook, OneDrive et Dropbox de l'oubli.
Le Patch Tuesday de janvier 2026 restera dans les annales comme un cas d'école de déploiement raté. Après avoir cassé la mise en veille, paralysé l'Explorateur et semé le chaos avec KB5074109, Microsoft enchaîne les correctifs hors cycle. Le 17 janvier, une première mise à jour d'urgence tentait de réparer les connexions Bureau à distance et les problèmes d'arrêt sur Windows 11. Sept jours plus tard, Microsoft remet le couvert avec un second patch qui cible cette fois les applications cloud et Outlook.
Outlook et les services cloud sur le carreau
KB5078127, publié le 24 janvier pour les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11, répond à un problème qui rendait carrément inutilisables certaines applications essentielles. Après l'installation du Patch Tuesday du 13 janvier, Outlook et les clients de stockage cloud comme OneDrive ou Dropbox se bloquaient purement et simplement lors de l'ouverture ou de l'enregistrement de fichiers. Sur certaines configurations professionnelles, notamment celles utilisant Outlook avec des fichiers PST stockés sur OneDrive, l'application refusait de redémarrer sans tuer manuellement le processus ou redémarrer la machine. Bonus : des courriels envoyés qui disparaissaient, d'autres déjà téléchargés qui revenaient comme par magie.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Microsoft qualifie cette nouvelle rustine de cumulative, ce qui signifie qu'elle embarque non seulement le correctif ciblant les applications cloud, mais aussi l'ensemble des protections de sécurité du Patch Tuesday initial et les correctifs de la première mise à jour d'urgence du 17 janvier. En théorie, installer KB5078127 suffit à obtenir un Windows 11 fonctionnel et sécurisé. En théorie seulement, car la liste des dysfonctionnements non résolus reste longue comme le bras.
La facture continue de grimper
Le mode veille S3, celui qu'utilisent encore les machines plus anciennes et certaines tours de bureau, demeure complètement hors service. Les utilisateurs concernés se retrouvent avec un système qui ne dort jamais vraiment ou qui se bloque dans un état intermédiaire dont seul un arrêt forcé permet de sortir. Certains signalent même un lien entre la présence d'une webcam USB et l'incapacité totale d'entrer en veille. L'Explorateur continue par ailleurs de générer des fichiers desktop.ini fantômes, de perdre les réglages d'affichage ou de réinitialiser les préférences de tri sans prévenir.
Microsoft n'a officiellement reconnu que trois bugs, dont celui touchant Outlook . Pour le reste, silence radio ou réponses évasives. La firme de Redmond recommande aux victimes du bug de veille de vérifier leur configuration avec la commande
powercfg /a et, en attendant un hypothétique correctif, de privilégier l'arrêt complet plutôt que la mise en sommeil. Une solution qui fleure bon le système D et qui rappelle que, parfois, désinstaller la mise à jour problématique reste le seul moyen de retrouver un PC utilisable au quotidien.
Deux patchs d'urgence en sept jours pour rattraper un Patch Tuesday censé sécuriser le système. Microsoft a visiblement eu les yeux plus gros que le ventre en ce début d'année 2026.