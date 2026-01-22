Faute de solution rapide, Redmond reconnaît implicitement la complexité du dossier et recommande d’abord de contourner le problème en passant par le client webmail tant que le bug persiste.

L’éditeur propose ensuite de déplacer les fichiers PST en dehors de OneDrive. Dans ce cas, il faudra fermer Outlook, patienter jusqu’à la fin de la synchro OneDrive en cours, ouvrir l’Explorateur de fichiers et accéder au dossier C:\Users\[nom_utilisateur]\OneDrive\Documents\Outlook Files.

Vous pourrez ici copier le fichier .pst vers un autre emplacement du disque qui ne soit pas OneDrive, et le renommer. Relancez ensuite Outlook, puis rendez-vous dans Fichier > Paramètres du compte > Email. Sélectionnez le nom du compte > Modifier le dossier > Nouveau fichier de données Outlook, et importez votre fichier .pst depuis son nouvel emplacement.

Pour terminer, n’oubliez pas de supprimer l’ancien emplacement OneDrive de votre PST (Fichier > Paramètres du compte > Fichiers de données), et relancez Outlook.

Enfin, en tout dernier recours, Microsoft a également conseillé la désinstallation de la mise à jour Windows (Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour > Désinstaller des mises à jour).

Une recommandation inhabituelle pour un Patch Tuesday, qui témoigne de la difficulté à proposer une remédiation propre à court terme. Si vous décidez de vous rabattre sur cette solution, gardez en tête que la mise à jour de janvier a corrigé une bonne centaine de vulnérabilité, parmi lesquelles trois failles zero-day, dont une officiellement exploitée dans des attaques réelles.