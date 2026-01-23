Microsoft continue d’ajuster ses applications historiques à l’ère de l’IA. Le Bloc-notes et Paint reçoivent de nouvelles mises à jour sur Windows 11, avec des évolutions qui confirment une stratégie déjà bien engagée depuis plusieurs mois.
Microsoft poursuit ses efforts de modernisation concernant ses applications intégrées. Les dernières mises à jour du Bloc-notes et de Paint, en déploiement auprès des membres du programme Windows Insider, visent à la fois à renforcer quelques fonctions liées à l’IA et à peaufiner l’expérience au quotidien. Des évolutions qui s’inscrivent dans la continuité des changements amorcés ces derniers mois.
De nouvelles options de mise en forme et d’écriture assistée pour le Bloc-notes
En novembre dernier, Microsoft avait déjà commencé à rendre les réponses générées par l’IA plus réactives dans le Bloc-notes, avec un affichage du texte au fil de la génération plutôt qu’en un seul bloc final. Avec la version 11.2512.10.0 de l'éditeur de texte, ce fonctionnement devient plus systématique et ne dépend plus du mode de traitement. Le texte généré à l'aide des fonctions Écrire, Réécrire ou Résumer apparaît ainsi plus rapidement, sans attendre la fin complète de la réponse, que le calcul soit effectué localement ou dans le cloud.
En parallèle, le Bloc-notes continue d’élargir ses options de mise en forme. La prise en charge du Markdown s’étend au texte barré et aux listes imbriquées, accessibles via la barre d’outils, les raccourcis clavier ou directement en syntaxe Markdown. L’application accueille aussi un nouvel écran d’accueil, pensée pour mettre en avant les fonctions récentes et guider les utilisateurs et utilisatrices qui découvrent ces évolutions.
Comme auparavant, l’accès aux fonctions IA reste conditionné à une connexion avec un compte Microsoft, et le déploiement se limite pour l’instant aux canaux Canary et Dev du programme Windows Insider.
Paint mise sur la créativité assistée et des outils plus précis
Dans sa version 11.2512.191.0, Paint bénéficie aussi d’une mise à jour qui illustre la double approche de Microsoft. D’un côté, une fonction très orientée IA, de l’autre une amélioration plus classique mais bienvenue.
La nouveauté la plus visible s’appelle Livre de coloriages (Coloring book), et permet de générer des pages de coloriage à partir d’une simple description textuelle, via le menu Copilot. Paint propose alors plusieurs illustrations prêtes à être colorées, que vous pouvez ajouter au canevas, enregistrer ou réutiliser plus tard. Cette fonction est toutefois réservée aux PC Copilot+ et nécessite, là encore, un compte Microsoft.
Paint gagne également un réglage de tolérance pour l’outil de remplissage. Un ajout beaucoup plus terre à terre, mais plutôt utile, puisqu’il est enfin possible d’ajuster la précision du remplissage, et donc de mieux gérer les contours imparfaits ou de jouer volontairement avec des effets plus larges.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces