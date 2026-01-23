En novembre dernier, Microsoft avait déjà commencé à rendre les réponses générées par l’IA plus réactives dans le Bloc-notes, avec un affichage du texte au fil de la génération plutôt qu’en un seul bloc final. Avec la version 11.2512.10.0 de l'éditeur de texte, ce fonctionnement devient plus systématique et ne dépend plus du mode de traitement. Le texte généré à l'aide des fonctions Écrire, Réécrire ou Résumer apparaît ainsi plus rapidement, sans attendre la fin complète de la réponse, que le calcul soit effectué localement ou dans le cloud.

En parallèle, le Bloc-notes continue d’élargir ses options de mise en forme. La prise en charge du Markdown s’étend au texte barré et aux listes imbriquées, accessibles via la barre d’outils, les raccourcis clavier ou directement en syntaxe Markdown. L’application accueille aussi un nouvel écran d’accueil, pensée pour mettre en avant les fonctions récentes et guider les utilisateurs et utilisatrices qui découvrent ces évolutions.

Comme auparavant, l’accès aux fonctions IA reste conditionné à une connexion avec un compte Microsoft, et le déploiement se limite pour l’instant aux canaux Canary et Dev du programme Windows Insider.