La première fonctionnalité permet de convertir n'importe quelle image ou esquisse en animation vidéo courte. Comme indiqué par Windows Latest, Microsoft présente cette option comme un moyen de « transformer n'importe quelle image en croquis ou animation. Cliquez simplement sur "Animer" et l'IA lui donnera vie ». Accessible via un menu déroulant Copilot qui affiche une nouvelle option Animate, le processus s'avère relativement simple : aucune saisie de prompt n'est requise, l'utilisateur disposant uniquement d'un canevas de prévisualisation et d'un bouton de génération.

Le traitement peut nécessiter jusqu'à une minute environ, avec possibilité d'exporter l'animation au format GIF dans le presse-papiers ou en stockage local. Les tests révèlent des résultats contrastés selon les contenus traités, avec des performances variables suggérant l'utilisation d'un modèle propriétaire Microsoft distinct du modèle Sora d'OpenAI. Notons cependant que cette intégration dépasse largement les capacités actuelles de Paint, jusqu'ici limitées à la création d'images, la suppression d'objets et le floutage d'éléments indésirables.