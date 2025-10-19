Qui a osé dire que Paint était mort et enterré ? Microsoft déploie deux fonctionnalités expérimentales d'intelligence artificielle dans Paint pour Windows 11, permettant de transformer des images en courtes animations et d'éditer des visuels par simple commande textuelle.
Longtemps cantonné au statut de relique ancestrale, Paint ne semble pas avoir encore dit son dernier mot. À l'ère de l'intelligence artificielle, le logiciel se pare de fonctionnalités inédites pouvant sensiblement transformer l'expérience utilisateur. Dans Windows 11, la firme de Redmond introduit deux nouveaux outils, accessibles dès à présent via le programme Windows AI Labs.
Paint peut désormais générer des animations à partir d'images
La première fonctionnalité permet de convertir n'importe quelle image ou esquisse en animation vidéo courte. Comme indiqué par Windows Latest, Microsoft présente cette option comme un moyen de « transformer n'importe quelle image en croquis ou animation. Cliquez simplement sur "Animer" et l'IA lui donnera vie ». Accessible via un menu déroulant Copilot qui affiche une nouvelle option Animate, le processus s'avère relativement simple : aucune saisie de prompt n'est requise, l'utilisateur disposant uniquement d'un canevas de prévisualisation et d'un bouton de génération.
Le traitement peut nécessiter jusqu'à une minute environ, avec possibilité d'exporter l'animation au format GIF dans le presse-papiers ou en stockage local. Les tests révèlent des résultats contrastés selon les contenus traités, avec des performances variables suggérant l'utilisation d'un modèle propriétaire Microsoft distinct du modèle Sora d'OpenAI. Notons cependant que cette intégration dépasse largement les capacités actuelles de Paint, jusqu'ici limitées à la création d'images, la suppression d'objets et le floutage d'éléments indésirables.
La génération d'images à partir de textes fait son arrivée dans Paint
La seconde nouveauté introduit l'édition d'images par instructions textuelles, à la manière de Gemini ou Nano Banana de Google. Baptisée Generative Edit, cette fonction s'active via la barre latérale Copilot et autorise des modifications complexes guidées par des descriptions écrites. Microsoft précise que « l'édition générative repose sur un système d'IA qui modifie votre image d'entrée en fonction de votre description textuelle ».
Si les essais montrent encore une fois des résultats inégaux, toujours selon les retours de Windows Latest, le site précise malgré tout que des demandes comme la transformation d'arrière-plans produisent des modifications satisfaisantes. Le géant américain a d'ailleurs pris les devants en signalant que la fonction pouvait occasionnellement entraîner des résultats inattendus. Vous voilà donc prévenus.
Vous l'aurez compris, ces nouvelles fonctionnalités de Paint dopées à l'IA ne sont pas exemptes d'imperfections à l'heure où nous rédigeons ces lignes. Rappelons toutefois qu'elles sont encore en phase de test dans le cadre du programme Windows AI Labs et qu'elles demeurent pour le moment restreintes à une poignée d'utilisateurs.