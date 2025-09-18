Vous pensiez que Microsoft avait déjà saturé ses applications d’IA ? Pas tout à fait. Paint s’apprête à en recevoir une dose supplémentaire avec Windows AI Labs. D'après Windows Latest, plusieurs utilisateurs et utilisatrices ont en effet vu apparaître, dans les paramètres du logiciel, un bandeau les invitant à rejoindre ce nouveau programme.

L’initiative vise a priori à activer, pour un public restreint, des outils expérimentaux reposant sur l’intelligence artificielle. Le document associé précise qu’il s’agit de versions préliminaires, susceptibles d’évoluer ou de disparaître avant toute sortie officielle. Le système n’étant pas encore prêt côté Microsoft, cette invitation aurait été diffusée par erreur, y compris sur des installations stables de Windows 11.

En parallèle, Microsoft déploie une évolution officielle de Paint auprès des membres du programme Windows Insider, dans les canaux Canary et Dev. Dans la version 11.2508.361.0, l’application gagne un nouveau mode Enregistrer en tant que projet, destiné à sauvegarder vos travaux sous forme de Fichier de projet Microsoft Paint (*.paint).

À l’image du PSD de Photoshop, ce format permet de conserver calques, transparence et réglages afin de reprendre l’édition plus tard, ou de partager un projet avec d’autres. Microsoft en profite aussi pour ajouter un curseur d’opacité aux pinceaux et crayons, pratique pour ombrer ou créer des dégradés. Pour un logiciel qu’on disait promis au musée des applis, Paint s’offre décidément un joli plan de carrière.