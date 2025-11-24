Microsoft vient donc d’officialiser une fonction que personne n’attendait vraiment et qui pourrait pourtant simplifier bien des prises de notes. Les tableaux débarquent nativement dans le Bloc-notes, accessibles via la barre d’outils ou directement en Markdown. Une nouveauté qui devrait enfin permettre de structurer des informations sans passer par Word ni Excel, et sans s’arracher les cheveux à cause d’alignements bricolés à grands renforts de tabulations et d’espaces, puisque l’on peut désormais ajouter ou supprimer de vraies lignes et de vraies colonnes à ses notes, en quelques clics.

Alors évidemment, n’attendez pas du Bloc-notes qu’il se transforme en outil de mise en forme à part entière. Les tableaux restent simples, sans calculs ni options avancées, mais ils ont au moins le mérite de s’attaquer à une limite historique de l’application.

L’autre changement concerne les outils d’écriture assistée, alors que les fonctionnalités IA Écrire, Réécrire et Résumer génèrent dorénavant leurs réponses mot à mot, et non plus en un seul bloc instantané, ce qui permet d’afficher le texte au fil du traitement plutôt qu’à la toute fin. Cette réactivité n’est toutefois disponible qu’en partie, puisque le traitement en temps réel pour la fonction Réécrire repose sur les capacités locales des PC Copilot+. L’usage de ces outils nécessite par ailleurs d’être connecté avec un compte Microsoft.

La mise à jour du Bloc-notes est en cours de déploiement dans les canaux Dev et Canary du programme Windows Insider. Elle sera ensuite proposée plus largement avant d’être pleinement intégrée aux installations standard de Windows 11.