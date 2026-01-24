Tous les propriétaires d'un PC qui tourne sous l'Os de Microsoft le connaissent BitLocker, qui chiffre automatiquement les données sur Windows 11, de sorte que seul celui qui possède la clé peut accéder aux fichiers. Les utilisateurs peuvent choisir de stocker cette clé sur leur appareil ou sur les serveurs Microsoft. Dans le cadre de l’affaire de Guam, du nom de cette petite île isolée américaine, la société a fourni les clés stockées dans le cloud, et ainsi facilité travail des enquêteurs.

Charles Chamberlayne, porte-parole de Microsoft, a expliqué que l’entreprise reçoit environ 20 demandes de clés par an. Lorsque la clé n’est pas hébergée sur leurs serveurs, Microsoft ne peut pas aider. L’affaire de Guam fait donc figure d'exception.

Selon Matt Green, professeur associé en cryptographie à l’université Johns Hopkins, d’autres sociétés comme Apple et Meta configurent leurs systèmes pour empêcher un accès direct aux clés par les autorités. Selon lui, la décision de Microsoft de conserver les clés dans le cloud crée un point d’accès légal pour les forces de l’ordre, contrairement aux solutions d’Apple ou de Meta, où les clés restent protégées même face à une injonction judiciaire.