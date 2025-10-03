Pour mémoire, le différend a débuté lorsque les autorités britanniques ont exigé qu'Apple installe une porte dérobée sur tous les comptes iCloud dans le monde utilisant la Protection Avancée des Données (ADP). Cette fonctionnalité chiffre les sauvegardes iPhone, les fichiers iCloud Drive, les notes, les photos et d'autres contenus personnels. Le mécanisme donne aux utilisateurs le contrôle des clés pour un chiffrement de bout en bout. Les services de renseignement estimaient que ce niveau de protection entravait leurs enquêtes criminelles.

Au début, Apple avait refusé catégoriquement, déclarant qu'aucun gouvernement ne devrait décider pour les citoyens du monde entier s'ils peuvent bénéficier du chiffrement de bout en bout. Face à la pression juridique, Apple a changé de stratégie. La loi Investigatory Powers Act de 2016 oblige en effet les entreprises à assister les forces de l'ordre. Apple a donc choisi de désactiver l'ADP pour tous les nouveaux utilisateurs britanniques plutôt que de créer une vulnérabilité globale.

La demande initiale avait également provoqué quelques tensions diplomatiques. On se souvient que l'administration américaine, par la voix de Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, avait dénoncé une violation flagrante de la vie privée des citoyens américains et une menace à l'accord anglo-américain sur le transfert de données.