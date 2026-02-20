Ce chantier arrive en pleine tempête. Nous avions déjà documenté la mobilisation interne de Microsoft autour de la qualité de Windows 11, après des mois de correctifs défaillants. Une mise à jour de janvier 2026 catastrophique, des PC professionnels incapables de démarrer après installation : le bilan était lourd. Microsoft a depuis nommé Charlie Bell comme responsable de la qualité en ingénierie. Il rapporte directement à Satya Nadella, signe de l'urgence ressentie en interne.

Toucher aux fondations d'un OS déployé sur des milliers de configurations différentes reste une opération à haut risque. Améliorer le socle technique ne servira à rien si les processus de contrôle qualité restent défaillants. Or c'est précisément là que le bât blesse depuis la version 24H2. Vouloir reconstruire les fondations, c'est courageux. Réussir sans aggraver le chantier, c'est une autre paire de manches.