Charlie Bell a dirigé l'initiative Secure Future et bâti l'organisation en charge de la sécurité et de la conformité. Nadella précise que l'initiative Excellence Qualité a renforcé la responsabilisation et accéléré les projets d'ingénierie. Bell travaillera avec Scott Guthrie et Mala Anand sur les objectifs de fiabilité et de performance de Windows, Office et du cloud.

Windows 11 compte un milliard d'utilisateurs selon Microsoft. Or les correctifs récents ont provoqué des instabilités et des problèmes de compatibilité sur l'OS. Certaines mises à jour ont corrigé un bogue mais ont généré de nouvelles erreurs. Ce Monsieur Qualité devra superviser les correctifs et veiller à ce que les systèmes tiennent bon. Il pourra valider les changements apportés aux logiciels critiques et suivre l'avancement de chaque projet.

Les réunions régulières avec Satya Nadella permettront de mesurer les progrès. Charlie Bell aura le pouvoir de coordonner les équipes de développement et de tester les applications d'IA que Microsoft utilise pour générer une partie du code interne. Les objectifs sont chiffrés et le P-DG contrôle directement le rythme et la qualité des livraisons.

Microsoft veut que cette supervision rapprochée limite les couacs et améliore la satisfaction des utilisateurs. L'entreprise indique que l'initiative vise à fournir des expériences durables et fiables à l'échelle mondiale. Bell sera le point central de cette approche et rendra compte de manière directe à Nadella. Les équipes techniques devront respecter les calendriers et les standards de qualité que l'initiative a définis.