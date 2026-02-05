Charlie Bell devient responsable de la qualité en ingénierie chez Microsoft et rapporte directement à Satya Nadella. Hayete Gallot revient chez Microsoft pour superviser la sécurité et piloter les équipes techniques des produits critiques.
Satya Nadella vient de nommer Charlie Bell responsable de la qualité en ingénierie. Bell occupait jusqu'ici le poste de vice-président exécutif en charge de la sécurité et a bâti l'organisation Sécurité, Conformité, Identité et Gestion. Il rapporte désormais directement au PDG. Dans le même temps, Hayete Gallot quitte Google Cloud pour rejoindre Microsoft en tant que vice-présidente exécutive, Sécurité. Nadella justifie ces nominations par les priorités actuelles de l'entreprise : qualité et sécurité. Les deux dirigeants vont piloter des postes stratégiques sur Windows, Office et les plateformes cloud. Les équipes de Microsoft auront un encadrement rapproché pour les mises à jour et la fiabilité des produits.
Charlie Bell prend en main la qualité
Charlie Bell a dirigé l'initiative Secure Future et bâti l'organisation en charge de la sécurité et de la conformité. Nadella précise que l'initiative Excellence Qualité a renforcé la responsabilisation et accéléré les projets d'ingénierie. Bell travaillera avec Scott Guthrie et Mala Anand sur les objectifs de fiabilité et de performance de Windows, Office et du cloud.
Windows 11 compte un milliard d'utilisateurs selon Microsoft. Or les correctifs récents ont provoqué des instabilités et des problèmes de compatibilité sur l'OS. Certaines mises à jour ont corrigé un bogue mais ont généré de nouvelles erreurs. Ce Monsieur Qualité devra superviser les correctifs et veiller à ce que les systèmes tiennent bon. Il pourra valider les changements apportés aux logiciels critiques et suivre l'avancement de chaque projet.
Les réunions régulières avec Satya Nadella permettront de mesurer les progrès. Charlie Bell aura le pouvoir de coordonner les équipes de développement et de tester les applications d'IA que Microsoft utilise pour générer une partie du code interne. Les objectifs sont chiffrés et le P-DG contrôle directement le rythme et la qualité des livraisons.
Microsoft veut que cette supervision rapprochée limite les couacs et améliore la satisfaction des utilisateurs. L'entreprise indique que l'initiative vise à fournir des expériences durables et fiables à l'échelle mondiale. Bell sera le point central de cette approche et rendra compte de manière directe à Nadella. Les équipes techniques devront respecter les calendriers et les standards de qualité que l'initiative a définis.
Hayete Gallot supervise la sécurité
Une autre nomination, celle de Hayete Gallot qui rejoint la firme de Redmond après 18 mois chez Google Cloud, au sein duquel elle a dirigé l'expérience client et les solutions de sécurité. Elle avait auparavant passé 15 ans chez Microsoft et participé au développement de Windows et Office. Elle devient vice-présidente exécutive, Sécurité, et encadrera les équipes responsables des produits cloud et logiciels. Gallot devra coordonner les efforts pour sécuriser les applications critiques et encadrer les architectes en chef.
Elle s'adjoint les services d'Ales Holecek comme architecte en chef de la sécurité. Il a plusieurs années d'expérience dans la conception des plateformes majeures de Microsoft et s'occupera des agents Security Copilot et de l'intégrité des services cloud existants. Satya Nadella précise que la réorganisation fixe un rythme précis pour le déploiement des produits de sécurité auprès des partenaires commerciaux.
Hayete Gallot aura la responsabilité de superviser l'ingénierie de la sécurité et de coordonner son action avec l'équipe de Charlie Bell pour assurer la cohérence entre sécurité et qualité. L'entreprise indique que la combinaison de ces deux postes permettra d'éviter des correctifs défaillants et de limiter la casse sur Windows et Office. Les équipes disposent de mandats précis et de délais pour chaque projet.
Enfin, comme Microsoft utilise l'intelligence artificielle pour générer 30 % du code interne le tandem doit contrôler la qualité et la sécurité de ce code pour prévenir de nouvelles erreurs. Les équipes techniques travailleront sous supervision directe du P-DG, avec des réunions régulières pour vérifier l'avancement et la conformité aux standards de l'entreprise.
Leur mission, pusiqu'ils l'ont acceptée, sera de réduire les bogues sur Windows 11 et améliorer la stabilité des services cloud, sans interruption pour les utilisateurs, car c'est bien lui qui se trouve en bout de chaîne.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces