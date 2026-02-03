Depuis le déploiement du Patch Tuesday de janvier, nécessaire puisque visant à corriger une centaine de failles dont une déjà activement exploitée, nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices remontent une cascade d’effets secondaires indésirables pénibles. Échecs répétés de l’extinction du système, blocage complet du PC après tentative de mise en veille, refus de coopération d’Outlook suivant les configurations, voire, dans les cas les plus sévères, machines incapables de démarrer correctement, il y avait longtemps qu’une mise à jour Windows 11 n’avait pas posé autant de problèmes.

Le tableau n’est pas uniforme, et tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Microsoft a bien pris acte de l’ensemble des bugs remontés, certains ont eu droit à des correctifs d’urgence, parfois efficaces, parfois incomplets, pendant que d’autres attendent encore leur tour.

Bref, si vous en avez assez d’essuyer les plâtres, et que vous avez pris le temps de peser le pour et le contre (on rappellera quand même qu’à la base, ces mises à jour de janvier sont censées enrayer des problèmes de sécurité importants), voici comment désinstaller ce Patch Tuesday de l’enfer.