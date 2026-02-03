Vous avez installé la mise à jour de janvier et, depuis, Windows 11 fait sa diva ? En attendant le Patch Tuesday de février qui, on l'espère, saura réparer ce que son prédécesseur a cassé, on vous explique comment revenir en arrière proprement.
Depuis le déploiement du Patch Tuesday de janvier, nécessaire puisque visant à corriger une centaine de failles dont une déjà activement exploitée, nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices remontent une cascade d’effets secondaires indésirables pénibles. Échecs répétés de l’extinction du système, blocage complet du PC après tentative de mise en veille, refus de coopération d’Outlook suivant les configurations, voire, dans les cas les plus sévères, machines incapables de démarrer correctement, il y avait longtemps qu’une mise à jour Windows 11 n’avait pas posé autant de problèmes.
Le tableau n’est pas uniforme, et tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Microsoft a bien pris acte de l’ensemble des bugs remontés, certains ont eu droit à des correctifs d’urgence, parfois efficaces, parfois incomplets, pendant que d’autres attendent encore leur tour.
Bref, si vous en avez assez d’essuyer les plâtres, et que vous avez pris le temps de peser le pour et le contre (on rappellera quand même qu’à la base, ces mises à jour de janvier sont censées enrayer des problèmes de sécurité importants), voici comment désinstaller ce Patch Tuesday de l’enfer.
Désinstaller la mise à jour de janvier depuis les Paramètres de Windows
Sur Windows 11, les mises à jour cumulatives se remplacent les unes les autres. Si vous avez installé une nouvelle update depuis le Patch Tuesday, elle intègre les correctifs précédents. Dans ce cas, impossible de supprimer uniquement la mise à jour de janvier, il faudra désinstaller la dernière cumulative installée.
Sur le bureau Windows, cliquez sur Démarrer, ouvrez les Paramètres, rendez-vous dans Windows Update et sélectionnez Historique des mises à jour.
Dans l’Historique des mises à jour, faites défiler l’écran jusqu’au menu Désinstaller des mises à jour.
Repérez la mise à jour de janvier concernée, KB5074109 (Windows 11 24H2 / 25H2) ou KB5073455 (23H2), cliquez sur Désinstaller et confirmez votre choix.
Redémarrez votre PC pour finaliser la désinstallation du Patch Tuesday.
Désinstaller la mise à jour de janvier si Windows ne démarre plus correctement
Si vous êtes bloqué sur un écran noir ou une erreur de démarrage, allumez votre PC, et maintenez le bouton d’alimentation enfoncé dès que le logo Windows apparaît, jusqu’à extinction complète de la machine. Répétez l’opération une ou deux fois de plus selon votre matériel.
Au troisième ou au quatrième démarrage, Windows détecte une anomalie et lance le mode de réparation automatique.
Cliquez sur Dépannage, rendez-vous dans Options avancées, sélectionnez Désinstaller des mises à jour et choisissez Désinstaller la dernière mise à jour de qualité, et confirmez votre choix.
Le système procède à la désinstallation de Patch Tuesday, et devrait automatiquement redémarrer pour appliquer les modifications.
Attention : ces manipulations sont à effectuer avec discernement. Si les bugs en question sont supportables, préférez attendre la sortie des futurs correctifs plutôt que de désinstaller la mise à jour de sécurité. Dans le cas contraire, n'oubliez pas de sauter sur le Patch Tuesday de février dès sa sortie, en croisant les doigts pour qu'il soit moins enquiquinant que celui de janvier.
