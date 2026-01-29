Microsoft détaille enfin l’origine des erreurs de boot Windows 11 consécutives à la mise à jour de janvier. Le souci vise a priori essentiellement les machines professionnelles, mais la « bonne nouvelle » s’arrête à peu près là.
Après plusieurs jours de flottement concernant le bug de démarrage observé sur Windows 11 depuis le dernier Patch Tuesday, Microsoft vient de livrer les résultats de son enquête. La firme pointe un enchaînement malheureux de mises à jour mal installées puis mal désinstallées, ce qui aurait contribué à détraquer l’état du système. Une clarification bienvenue, mais toujours sans solution immédiate pour les PC affectés.
Un état bancal après un rollback raté des mises à jour de décembre
Dans le détail, les erreurs de boot ne toucheraient que des PC qui avaient déjà buté sur la mise à jour de sécurité de décembre 2025. Après cet échec, Windows aurait tenté de revenir en arrière, mais le rollback ne se serait pas déroulé correctement, laissant la machine dans un état incohérent.
Par conséquent, l’installation des correctifs suivants, dont ceux de janvier, se fait sur une base déjà fragilisée, ce qui finirait par déclencher l’erreur UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME et bloquer complètement le chargement du système. Microsoft indique que le souci semble circonscrit à des PC professionnels, sans impact confirmé sur les machines grand public pour le moment. Le périmètre est plus restreint que redouté, mais cela n’en atténue pas la gravité pour les environnements concernés.
Redmond a également indiqué travailler sur une résolution partielle destinée à empêcher que d’autres ordinateurs ne se heurtent au problème lorsqu’ils tentent d’installer une mise à jour alors qu’ils se trouvent déjà dans cet état dégradé. En revanche, cette mesure ne remettra pas sur pied les PC déjà bloqués et ne traitera pas non plus la source du bug.
Une série noire qui n'en finit plus
En parallèle de cette mise au point, Microsoft a précisé qu’elle poursuivait ses investigations, sans s’engager sur l’existence d’un correctif complet, ni sur son calendrier éventuel.
Bref, un énième problème qui s’ajoute à un mois de janvier déjà marqué par une succession de ratés. Pour rappel, depuis le Patch Tuesday, Microsoft a dû multiplier les interventions en urgence pour corriger des problèmes touchant tour à tour les connexions au Bureau à distance, Outlook et le système d’extinction du PC, et tenter d’atténuer divers bugs touchant le mode de mise en veille S3 ainsi que l’Explorateur de fichiers.
