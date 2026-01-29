Dans le détail, les erreurs de boot ne toucheraient que des PC qui avaient déjà buté sur la mise à jour de sécurité de décembre 2025. Après cet échec, Windows aurait tenté de revenir en arrière, mais le rollback ne se serait pas déroulé correctement, laissant la machine dans un état incohérent.

Par conséquent, l’installation des correctifs suivants, dont ceux de janvier, se fait sur une base déjà fragilisée, ce qui finirait par déclencher l’erreur UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME et bloquer complètement le chargement du système. Microsoft indique que le souci semble circonscrit à des PC professionnels, sans impact confirmé sur les machines grand public pour le moment. Le périmètre est plus restreint que redouté, mais cela n’en atténue pas la gravité pour les environnements concernés.

Redmond a également indiqué travailler sur une résolution partielle destinée à empêcher que d’autres ordinateurs ne se heurtent au problème lorsqu’ils tentent d’installer une mise à jour alors qu’ils se trouvent déjà dans cet état dégradé. En revanche, cette mesure ne remettra pas sur pied les PC déjà bloqués et ne traitera pas non plus la source du bug.