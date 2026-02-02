Pour rappel, le bug avait été introduit par la mise à jour de sécurité du 13 janvier 2026 (KB5073455), déployée sur Windows 11 23H2, édition Entreprise et IoT. Sur certains PC configurés avec Secure Launch, les commandes d’arrêt ou de mise en veille prolongée entraînaient un redémarrage. Microsoft avait d’abord publié une mise à jour hors bande (KB5077797) le 17 janvier, puis une seconde, diffusée via Windows Update le 24 janvier (KB5078132), censée intégrer le correctif pour les configurations concernées.

Le 23 janvier, Microsoft indiquait enquêter sur des signalements persistants malgré ces mises à jour. Le 30 janvier, l’éditeur a précisé que le problème concernait aussi les machines sur lesquelles Virtual Secure Mode est activé, et que le correctif déjà diffusé ne couvrait pas ces configurations.

Hélas, si vous êtes concerné, il n’existe pour l’instant aucun patch spécifique, Microsoft renvoyant la résolution à une future mise à jour Windows, sans fournir d’échéance.

Dans le même avis, Microsoft a également étendu la liste des plateformes affectées. Outre Windows 11 23H2, les éditions Windows 10 22H2, LTSC 2021 et LTSC 2019 sont potentiellement concernées, à condition qu’elles aient reçu l’une des mises à jour de janvier et que Secure Launch soit activé, avec ou sans Virtual Secure Mode.