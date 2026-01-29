Les chiffres détaillés parlent d'eux-mêmes. Windows 10, lancé le 29 juillet 2015, a mis quatre ans et demi pour atteindre le milliard d'utilisateurs, soit jusqu'au 16 mars 2020. Windows 11, disponible depuis le 5 octobre 2021, parvient à ce même résultat le 28 janvier 2026, soit quatre ans et trois mois plus tard. L'écart peut sembler mince – trois mois d'avance – mais il prend tout son sens quand on considère le contexte. Windows 10 comptabilisait à l'époque les utilisateurs sur PC, mais aussi sur Windows Phone, les consoles Xbox, les Surface Hub et d'autres dispositifs matériels. Microsoft gonflait volontairement les statistiques pour atteindre son objectif initial d'un milliard d'utilisateurs en deux ou trois ans, finalement raté. Windows 11, lui, fonctionne exclusivement sur PC.

On pourrait penser que la fin - très controversée - du support de Windows 10 le 14 octobre dernier a certainement contribué à cette croissance. Pourtant, à en croire Microsoft, cette échéance n'aurait généré aucun pic notable dans les ventes de PC, et donc dans l'adoption de Windows 11. Sur Clubic, on observait déjà en septembre 2025 que Windows 11 atteignait 49,08% de parts de marché mondial contre 45,53% pour Windows 10,