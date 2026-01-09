Cette déroute s'explique par des choix architecturaux assumés chez Microsoft. Windows 11 intègre VBS (Virtualization-Based Security) et HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity), des mécanismes qui utilisent la virtualisation pour séparer les espaces mémoire et renforcer la protection contre les malwares au niveau du noyau. Ce surcoût de sécurité génère un impact mesurable sur les performances, particulièrement sur du matériel qui n'a pas les instructions CPU spécifiques pour optimiser ces fonctionnalités. Les équipements de 2012 ne disposent pas du même ensemble d'optimisations que les processeurs actuels pour gérer cette virtualisation.

Cet arbitrage justifie les exigences matérielles draconiennes imposées par Microsoft pour Windows 11, notamment au niveau processeur. L'entreprise a parié sur la sécurité au détriment de la vélocité brute, mais uniquement lorsque le matériel ne peut pas tirer profit des optimisations de sécurité. Sur une machine récente équipée d'un processeur contemporain et d'un SSD NVMe, les écarts se réduisent considérablement, voire s'inversent dans certains scénarios gaming. Le test du ThinkPad X220 n'est donc pas représentatif de l'expérience que rencontrera un utilisateur avec un PC des trois dernières années.