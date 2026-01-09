Windows 11 vient de perdre un match qu'il n'aurait jamais dû disputer. Face à cinq générations de Windows, le dernier-né de Microsoft termine bon dernier. Même Windows Vista fait mieux.
Un youtubeur du nom de TrigrZolt a décidé de mettre en perspective l'évolution de Windows en confrontant six versions sur un terrain neutre : un même ordinateur portable. Résultat ? Windows 11 s'effondre dans presque tous les tests de performance, distancé par des systèmes d'exploitation vieux de quinze ans. Alors que Microsoft pousse les utilisateurs vers sa dernière version et prépare l'abandon progressif des anciennes moutures, cette démonstration tombe comme un pavé dans la mare.
Un désastre à tous les étages
Le protocole de test était simple : six versions de Windows (XP, Vista, 7, 8.1, 10 et 11) installées sur des Lenovo ThinkPad X220 strictement identiques. Voilà le secret de cette expérience : le X220, commercialisé en 2012, est l'un des rares ordinateurs portables capables de faire fonctionner toutes ces versions de Windows sans adapter matériel ou driver. C'est le seul moyen de comparer équitablement des OS sortis sur une période de quatorze ans, de Windows XP (2001) à Windows 11 (2021). Mais cet arbitrage entraîne une conséquence majeure : Windows 11 s'exécute sur une machine pour laquelle il n'a jamais été conçu. Microsoft a effectivement imposé des exigences minimales très strictes pour Windows 11, notamment en matière de processeur, ce qui rend le ThinkPad X220 incompatible sur le papier.
Les équipements utilisés disposaient d'un processeur Intel Core i5-2520M, 8 Go de RAM et d'un disque dur mécanique. Cette configuration révèle comment Windows 11 se comporte lorsqu'il ne dispose pas du matériel moderne pour lequel il a été optimisé. Au démarrage, Windows 11 franchit la ligne d'arrivée en dernier, tandis que Windows 8.1 démarre le plus rapidement malgré l'absence de la fonction Fast Boot sur les anciennes versions. La barre des tâches de Windows 11 met plusieurs secondes à se charger, un défaut connu depuis le lancement du système.
Les benchmarks synthétiques enfoncent le clou. Dans CrystalDiskMark, Windows 11 décroche une troisième place à égalité avec Windows 10, mais Windows XP remporte la palme. Cinebench R10 en mode monocœur place Windows 8.1 en tête et relègue Windows 11 à la quatrième position. En multicœur, la situation empire : Windows 11 ne bat que Windows 10 de quelques points, pendant que Windows Vista caracole en tête. Le test de batterie et le rendu vidéo dans OpenShot confirment la dernière place du système le plus récent.
La sécurité coûte cher, très cher, mais sur du vieux hardware surtout
Cette déroute s'explique par des choix architecturaux assumés chez Microsoft. Windows 11 intègre VBS (Virtualization-Based Security) et HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity), des mécanismes qui utilisent la virtualisation pour séparer les espaces mémoire et renforcer la protection contre les malwares au niveau du noyau. Ce surcoût de sécurité génère un impact mesurable sur les performances, particulièrement sur du matériel qui n'a pas les instructions CPU spécifiques pour optimiser ces fonctionnalités. Les équipements de 2012 ne disposent pas du même ensemble d'optimisations que les processeurs actuels pour gérer cette virtualisation.
Cet arbitrage justifie les exigences matérielles draconiennes imposées par Microsoft pour Windows 11, notamment au niveau processeur. L'entreprise a parié sur la sécurité au détriment de la vélocité brute, mais uniquement lorsque le matériel ne peut pas tirer profit des optimisations de sécurité. Sur une machine récente équipée d'un processeur contemporain et d'un SSD NVMe, les écarts se réduisent considérablement, voire s'inversent dans certains scénarios gaming. Le test du ThinkPad X220 n'est donc pas représentatif de l'expérience que rencontrera un utilisateur avec un PC des trois dernières années.
Les applications natives comme Paint ont aussi gagné en fonctionnalités et demandent davantage de ressources. Des outils de débloatage permettent en outre d'alléger Windows 11 en supprimant les services superflus, ce qui diminue la consommation mémoire et améliore les temps de réponse sur du vieux hardware.
Microsoft force la migration vers Windows 11 en coupant le support des anciennes versions cette année, mais ces résultats posent une question gênante : pourquoi imposer des exigences aussi strictes si le système est plus lent qu'un prédécesseur vieux de six ans sur du matériel considéré comme obsolète ? La réponse tient surtout dans l'incompatibilité volontaire de Microsoft avec le matériel ancien. Le test de TrigrZolt révèle moins la faiblesse de Windows 11 qu'il ne démontre comment ce système s'étouffe lorsqu'il est privé des optimisations matérielles sur lesquelles il s'appuie fondamentalement.