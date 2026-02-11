Vous pourrez toujours essayer de la chercher sur Windows Update, pas question d’aller l’installer vous-même. Avec Windows 11 26H1, Microsoft ne vise pas le grand public, mais les fabricants. Cette version ne sera diffusée qu’en préinstallation sur certains PC commercialisés début 2026, et reposant sur des processeurs bien identifiés. Le premier concerné est le Snapdragon X2 de Qualcomm, officiellement mentionné dans la documentation, mais d’autres puces ARM pourraient suivre, comme la N1X de Nvidia, bien que Microsoft n’ait rien confirmé pour le moment.

Pas de nouveauté visible à signaler non plus. Windows 11 26H1 reprend le même cycle de mises à jour mensuelles que les éditions 24H2 et 25H2, avec des correctifs de sécurité et de qualité diffusés via Intune, Autopatch ou Configuration Manager. En revanche, elle ne prend pas en charge les hotpatchs, et surtout, elle ne pourra pas recevoir la prochaine mise à jour de fonctionnalités attendue à l’automne 2026 (26H2), Microsoft prévoyant un parcours d’évolution ultérieur pour ces machines, sans en préciser les modalités ni l’échéance.

Cette limitation n’est pas liée aux performances, mais à la structure même du système. Windows 11 26H1 repose sur un Windows Core distinct de celui des branches actuellement déployées, ce qui justifie l’impossibilité d’y appliquer les futures mises à jour majeures, et confirme la nature à part de cette version, pensée pour accompagner un nouveau cycle matériel plus que pour enrichir l’existant.