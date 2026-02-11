Windows 11 26H1 existe déjà dans le programme Insider, et pourtant Microsoft vient tout juste de l’officialiser. Normal, cette version n’a jamais eu vocation à arriver sur les PC existants. Elle sert surtout de base à une poignée de machines ARM attendues en 2026, et elle suit son propre calendrier.
On connaissait déjà l’existence de Windows 11 26H1 depuis plusieurs mois. Déployée en amont dans le canal Canary sous le numéro de build 28000, cette version avait été pensée dès le départ comme une base technique pour les futurs Snapdragon X2. L’annonce officielle publiée par Microsoft le 10 février ne révèle donc rien de vraiment nouveau sur le fond, mais elle a toutefois le mérite de clarifier son statut. La version stable de 26H1 ne sera pas proposée comme une mise à niveau, n’introduit pas de nouvelles fonctionnalités, et ne concerne que les machines livrées avec une puce très spécifique. En bref, un cas à part.
Une version réservée à l’écosystème matériel de 2026
Vous pourrez toujours essayer de la chercher sur Windows Update, pas question d’aller l’installer vous-même. Avec Windows 11 26H1, Microsoft ne vise pas le grand public, mais les fabricants. Cette version ne sera diffusée qu’en préinstallation sur certains PC commercialisés début 2026, et reposant sur des processeurs bien identifiés. Le premier concerné est le Snapdragon X2 de Qualcomm, officiellement mentionné dans la documentation, mais d’autres puces ARM pourraient suivre, comme la N1X de Nvidia, bien que Microsoft n’ait rien confirmé pour le moment.
Pas de nouveauté visible à signaler non plus. Windows 11 26H1 reprend le même cycle de mises à jour mensuelles que les éditions 24H2 et 25H2, avec des correctifs de sécurité et de qualité diffusés via Intune, Autopatch ou Configuration Manager. En revanche, elle ne prend pas en charge les hotpatchs, et surtout, elle ne pourra pas recevoir la prochaine mise à jour de fonctionnalités attendue à l’automne 2026 (26H2), Microsoft prévoyant un parcours d’évolution ultérieur pour ces machines, sans en préciser les modalités ni l’échéance.
Cette limitation n’est pas liée aux performances, mais à la structure même du système. Windows 11 26H1 repose sur un Windows Core distinct de celui des branches actuellement déployées, ce qui justifie l’impossibilité d’y appliquer les futures mises à jour majeures, et confirme la nature à part de cette version, pensée pour accompagner un nouveau cycle matériel plus que pour enrichir l’existant.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces