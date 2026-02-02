L’élément colle à la trajectoire déjà esquissée par Microsoft. L’éditeur a redit à l’automne 2025 qu’il conservait une cadence annuelle, avec une version majeure publiée au second semestre. En parallèle, Redmond présentait Windows 11 26H1 comme une branche séparée de l'OS, liée aux nouveaux PC ARM équipés de puces Snapdragon X2 et à des ajustements de plateforme, et non comme une mise à jour de fonctionnalités destinée à l’ensemble du parc. La mention 26H2 vue dans Windows Update vient donc surtout acter la version appelée à succéder à 25H2 sur les PC classiques.

Pour rappel, le libellé enablement package (eKB) s’inscrit dans la manière dont Microsoft diffuse désormais Windows 11. Ces paquets activent progressivement des nouveautés déjà intégrées aux builds au fil des mises à jour mensuelles, puis la version H2 vient formaliser l’ensemble au moment du déploiement grand public. C’était déjà l’approche retenue pour Windows 11 25H2, arrivé dans le prolongement de 24H2, avec une diffusion plus rapide et un lancement généralement moins heurté. L’édition 26H2 suivant la même logique, certaines fonctions pourront donc pointer le bout de leur nez bien avant l’arrivée officielle de la mise à jour.

Si Microsoft maintient sa cadence habituelle, la publication interviendra à l’automne 2026.