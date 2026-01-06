Cette stratégie de déploiement à deux vitesses n'est pas sans rappeler le lancement chaotique de l'ère Copilot+. Souvenez-vous, Microsoft avait déjà déployé Windows 11 24H2 en priorité sur les machines Arm avant de l'ouvrir tardivement au reste du monde. Ce décalage temporel, s'il peut frustrer les technophiles impatients, cache une réalité plus pragmatique : la stabilité de l'OS laisse parfois à désirer. En restreignant la 26H1 à un parc matériel très spécifique et neuf, Microsoft s'offre un terrain de jeu contrôlé pour essuyer les plâtres sans risquer de paralyser des millions de postes professionnels d'un coup.

Il faut dire que l'historique récent ne plaide pas en faveur d'un déploiement massif immédiat. On se rappelle encore avec une certaine amertume de ces mises à jour qui cassaient l'outil permettant de réparer Windows, obligeant l'éditeur à sortir en catastrophe un correctif d'urgence hors cycle. En transformant les acheteurs de PC Snapdragon X2 en bêta-testeurs de luxe pour cette première moitié d'année 2026, Microsoft protège le gros de ses troupes des potentiels bugs de jeunesse, tout en donnant un argument de vente exclusif à ses partenaires hardware.