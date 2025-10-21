Ironiquement, la mise à jour KB5066835 était avant tout une mise à jour de sécurité, venue colmater pas moins de 172 brèches. En voulant sécuriser ses utilisateurs, Microsoft les a privés de leur filet de sécurité en cas de plantage majeur. Dans un premier temps, la firme s'est contentée d'un conseil un peu léger : « évitez d'utiliser l'outil de récupération ». Un conseil peu utile pour ceux qui étaient déjà bloqués.

Les plus audacieux ont donc retroussé leurs manches, certains désinstallant la mise à jour problématique, s'exposant ainsi aux failles de sécurité, d'autres créant des clés de secours sur une autre machine. Une gymnastique qui rappelle de mauvais souvenirs, comme le bug de la fonction « Réinitialiser ce PC » en août dernier, qui avait déjà nécessité un correctif d'urgence.