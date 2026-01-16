Réservée aux Insiders du Canary Channel, KB5073097 marque le premier jalon de Windows 11 26H1 en 2026. Peu de changements visibles, mais une série de correctifs précis qui confirment la nature très technique de cette version.
Microsoft a lancé cette semaine la première build Canary de 2026 pour Windows 11. Numérotée 28020.1371 (KB5073097), elle s’inscrit dans le développement de la version 26H1, attendue au printemps, mais déjà annoncée comme non destinée à la majorité des machines. Contrairement aux mises à jour annuelles plus classiques, cette branche ne vise en effet pas de diffusion large, mais un périmètre matériel très ciblé.
Des retouches d’affichage et quelques correctifs de stabilité
Cette mise à jour se concentre d’abord sur des bugs qui sautent aux yeux, parce qu’ils touchent deux zones centrales de l’interface. Dans le menu Démarrer, Microsoft règle un problème lié aux dossiers d’éléments épinglés. Après avoir sélectionné un item à l’intérieur, le répertoire pouvait, dans certains cas, disparaître du menu, empêchant de fait l’accès aux raccourcis qu’il contenait. L’Explorateur de fichiers bénéficie d’un ajustement du même acabit, Redmond s’étant attaqué au flash blanc qui pouvait apparaître par intermittence lors de la navigation entre différentes pages.
Le reste des correctifs vise essentiellement de petites incohérences et défauts d’intégration entre composants système. Ont notamment été résolus un bug dans les paramètres du clavier, le délai avant répétition des caractères pouvant réagir à l’opposé du réglage choisi (en maintenant une touche appuyée, par exemple "A", le moment où la lettre commençait à s’afficher en continu à l’écran pouvait intervenir plus tôt ou plus tard que prévu), ainsi qu’un problème de stabilité susceptible de provoquer un gel du PC lors d’une tentative d’exécution de Windows Terminal en mode administrateur depuis un compte non-administrateur. Microsoft a également nettoyé la fenêtre de partage, qui pouvait afficher à tort une option de partage vers Shell Experience Host.
Windows 11 26H1, une étape technique avant 26H2
On rappellera que la portée de cette mise à jour reste volontairement limitée, en toute logique avec la place occupée par 26H1 dans le calendrier de Microsoft. Cette version n’a pas vocation à déployer rapidement de nouvelles fonctionnalités sur l’ensemble du parc, mais à préparer une étape matérielle attendue au printemps 2026.
Comme nous l’avons déjà détaillé, Microsoft prévoit une diffusion prioritaire de Windows 11 26H1 en lien avec l’arrivée des puces Snapdragon X2 de Qualcomm. Les machines équipées de processeurs Intel, AMD ou de générations précédentes de Snapdragon devront attendre Windows 11 26H2 pour accéder à un ensemble plus large d’évolutions fonctionnelles.
