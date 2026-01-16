Cette mise à jour se concentre d’abord sur des bugs qui sautent aux yeux, parce qu’ils touchent deux zones centrales de l’interface. Dans le menu Démarrer, Microsoft règle un problème lié aux dossiers d’éléments épinglés. Après avoir sélectionné un item à l’intérieur, le répertoire pouvait, dans certains cas, disparaître du menu, empêchant de fait l’accès aux raccourcis qu’il contenait. L’Explorateur de fichiers bénéficie d’un ajustement du même acabit, Redmond s’étant attaqué au flash blanc qui pouvait apparaître par intermittence lors de la navigation entre différentes pages.

Le reste des correctifs vise essentiellement de petites incohérences et défauts d’intégration entre composants système. Ont notamment été résolus un bug dans les paramètres du clavier, le délai avant répétition des caractères pouvant réagir à l’opposé du réglage choisi (en maintenant une touche appuyée, par exemple "A", le moment où la lettre commençait à s’afficher en continu à l’écran pouvait intervenir plus tôt ou plus tard que prévu), ainsi qu’un problème de stabilité susceptible de provoquer un gel du PC lors d’une tentative d’exécution de Windows Terminal en mode administrateur depuis un compte non-administrateur. Microsoft a également nettoyé la fenêtre de partage, qui pouvait afficher à tort une option de partage vers Shell Experience Host.